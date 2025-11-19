https://ria.ru/20251119/ukraina-2055911194.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы произошли в среду в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 19.11.2025
