Рейтинг@Mail.ru
Актера Олега Фомина внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055908624.html
Актера Олега Фомина внесли в базу сайта "Миротворец"
Актера Олега Фомина внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 19.11.2025
Актера Олега Фомина внесли в базу сайта "Миротворец"
Актёр, режиссёр, сценарист и продюсер театра и кино России Олег Фомин внесен в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец",... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:50:00+03:00
2025-11-19T07:50:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
олег фомин
дунья миятович
мария захарова
обсе
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789424592_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_4d71dcacb97d549c0567d7df8228ff38.jpg
https://ria.ru/20251117/sajt-2055445755.html
https://ria.ru/20251008/studentka-2046971948.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789424592_218:0:1450:924_1920x0_80_0_0_81be790fffe930057ccc11c1133eb5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, олег фомин, дунья миятович, мария захарова, обсе, украина
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Олег Фомин, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ, Украина
Актера Олега Фомина внесли в базу сайта "Миротворец"

Актера и режиссера Олега Фомина внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

© Актуальный фильм (2004)Олег Фомин. Кадр из фильма "Весьегонская волчица"
Олег Фомин. Кадр из фильма Весьегонская волчица - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Актуальный фильм (2004)
Олег Фомин. Кадр из фильма "Весьегонская волчица". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Актёр, режиссёр, сценарист и продюсер театра и кино России Олег Фомин внесен в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса.
Персональные данные Фомина были внесены 17 ноября 2025 года. В качестве причин в том числе указаны "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", поддержка РФ и СВО.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Украинский "Миротворец" внес в базу 25 российских детей
17 ноября, 13:19
Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Студентка из ЛНР обратилась к Дурову по поводу сайта "Миротворец"
8 октября, 04:45
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОлег ФоминДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала