В США раскрыли, кто организовал коррупционный скандал в Киеве - РИА Новости, 19.11.2025
07:37 19.11.2025 (обновлено: 11:08 19.11.2025)
В США раскрыли, кто организовал коррупционный скандал в Киеве
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.Коррупционный скандал на Украине — это, скорее всего, результат внутренней борьбы киевского режима, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
"На мой взгляд, наиболее достоверно то, что за этим стоят, по сути, внутренние политические противники Зеленского из среды Майдана. То есть мы говорим о бывшем олигархе, лидере киевского режима на Украине Петре Порошенко*, мэре Киева Виталии Кличко и некоторых других. Но также, что важно, в этом замешан и олигарх, бывший покровитель Зеленского Игорь Коломойский**, от которого Зеленский фактически дистанцировался. <…> Многие считают, что он, скажем так, скрытая рука, что означает, что это просто грязные внутренние разбирательства и внутренняя политика киевского режима", — сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Штаты подсунули Зеленскому радиоактивные доллары
13 ноября, 08:00
Вместе с тем он отметил, что европейцы и американцы, по его мнению, все еще пытаются понять, как реагировать на этот скандал, во всяком случае никакой организованной реакции с их стороны пока не последовало.
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
11 ноября, 08:00
 
