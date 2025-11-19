Рейтинг@Mail.ru
Делегация США в Киеве может обсудить производство оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
06:37 19.11.2025
Делегация США в Киеве может обсудить производство оружия, пишут СМИ
Делегация США в Киеве, как ожидается, может обсудить производство оружия на фоне отставания США в производстве дронов, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 19.11.2025
Делегация США в Киеве может обсудить производство оружия, пишут СМИ

Площадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Делегация США в Киеве, как ожидается, может обсудить производство оружия на фоне отставания США в производстве дронов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Министр армии США Дэниел Дрисколл ранее не раз говорил, что США усваивают ценный опыт использования беспилотников в ходе конфликта на Украине и пытаются внедрить его в рамках своих вооруженных сил.
Улица Крещатик в Киеве
США отправили делегацию в Киев, пишут СМИ
Вчера, 05:53
"Ожидается, что делегация США в Киеве, в состав которой входят генерал Крис Донахью, командующий сухопутными войсками США в Европе, и генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии, обсудит события на поле боя и производство оружия во время своего пребывания на Украине, а также идеи по прекращению войны", - говорится в материале газеты.
Ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что Дрисколл возглавил делегацию США, отправленную в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, которые могут состояться в среду.
Министр армии США ранее признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".
Американские флаги в Вашингтоне
США тайно консультируются с Россией по урегулированию на Украине, пишут СМИ
Вчера, 05:31
 
