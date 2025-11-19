https://ria.ru/20251119/ukraina-2055890687.html
В ЦАМТО прокомментировали декларацию Макрона и Зеленского
В ЦАМТО прокомментировали декларацию Макрона и Зеленского
В ЦАМТО прокомментировали декларацию Макрона и Зеленского
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Декларация о закупке 100 истребителей Rafale, заключенная между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, не более чем пиар-акция, которая не даст Украине ничего, заявил РИА Новости директор центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
В понедельник Макрон
и Зеленский
подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом
у Франции
100 истребителей Rafal
e, а также систем ПВО SAMP-T.
"С практической точки зрения встреча Зеленского и Макрона не более чем пиар-акция, которая не даст Украине
ничего", - сказал Коротченко
.
Эксперт объяснил, что стоимость одного Rafale на экспорт с учетом стоимости самого истребителя, авиационного вооружения и технического обслуживания составляет более 100 миллионов долларов.
Кроме того, по словам Коротченко, в настоящий момент компания-производитель истребителей Rafale выполняет экспортные контракты, срок исполнения которых уходит за 2030 год, ввиду чего реальная возможность начинать выпуск истребителей для Украины в ближайшее время отсутствует.
Директор ЦАМТО
напомнил, что в 2015 году между индийским и французским правительствами был заключен контракт, согласно которому Индия
закупила у Франции 36 истребителей Rafale стоимостью 244 миллиона долларов каждый. Вместе с тем, Индия получила лишь шесть машин, из которых полностью боеготовым считался лишь один самолет.
Коротченко подытожил, что декларация о намерениях с практической точки зрения не несет за собой никаких существенных последствий.
"Контракта нет, юридически обязывающих договоренностей нет, это не более чем декларация", - сказал эксперт.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.