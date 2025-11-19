В ЦАМТО прокомментировали декларацию Макрона и Зеленского

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи. Архивное фото

© Фото : Офис президента Украины Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Декларация о закупке 100 истребителей Rafale, заключенная между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, не более чем пиар-акция, которая не даст Украине ничего, заявил РИА Новости директор центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

В понедельник Макрон Зеленский подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом Франции 100 истребителей Rafal e, а также систем ПВО SAMP-T.

"С практической точки зрения встреча Зеленского и Макрона не более чем пиар-акция, которая не даст Украине ничего", - сказал Коротченко

Эксперт объяснил, что стоимость одного Rafale на экспорт с учетом стоимости самого истребителя, авиационного вооружения и технического обслуживания составляет более 100 миллионов долларов.

Кроме того, по словам Коротченко, в настоящий момент компания-производитель истребителей Rafale выполняет экспортные контракты, срок исполнения которых уходит за 2030 год, ввиду чего реальная возможность начинать выпуск истребителей для Украины в ближайшее время отсутствует.

Директор ЦАМТО напомнил, что в 2015 году между индийским и французским правительствами был заключен контракт, согласно которому Индия закупила у Франции 36 истребителей Rafale стоимостью 244 миллиона долларов каждый. Вместе с тем, Индия получила лишь шесть машин, из которых полностью боеготовым считался лишь один самолет.

Коротченко подытожил, что декларация о намерениях с практической точки зрения не несет за собой никаких существенных последствий.

"Контракта нет, юридически обязывающих договоренностей нет, это не более чем декларация", - сказал эксперт.