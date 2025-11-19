Рейтинг@Mail.ru
"Это капитуляция". На Западе заявили о резкой смене ситуации на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:32 19.11.2025 (обновлено: 03:37 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055888967.html
"Это капитуляция". На Западе заявили о резкой смене ситуации на Украине
"Это капитуляция". На Западе заявили о резкой смене ситуации на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
"Это капитуляция". На Западе заявили о резкой смене ситуации на Украине
Единственный шанс на выживание для Украины — это переговоры, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T03:32:00+03:00
2025-11-19T03:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028600710_0:259:2657:1753_1920x0_80_0_0_b5fe5c156b637635fb280ff0d15921ba.jpg
https://ria.ru/20251117/zapad-2055298109.html
https://ria.ru/20251114/ukraina-2054874691.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028600710_0:0:2613:1960_1920x0_80_0_0_211c4b9139671f7b9bbad2b6be18e95f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин
"Это капитуляция". На Западе заявили о резкой смене ситуации на Украине

Профессор Петров: Украина сможет выжить, если пойдет на переговоры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК"
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 Нона-СВК - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Единственный шанс на выживание для Украины — это переговоры, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала.
"Многие украинские аналитики, которые выступают против или скептически относятся к стратегии режима, утверждают, что Киеву уже следует начать переговоры, чтобы добиться максимально выгодного соглашения. Пока Россия все еще готова к переговорам, остается шанс что-то выторговать и выжить", — сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Зима близко: русское чудо-оружие не оставило надежд Западу
17 ноября, 08:00
Также он отметил, что сейчас на Украине проживают около 28,7 миллиона человек против 52 миллионов в 1991 году. При этом Петро констатировал, что сегодня там самый высокий уровень смертности и самая низкая рождаемость, что, по его словам, "не сулит стране ничего хорошего в будущем".
"С рациональной точки зрения, Украине следует при первой возможности попытаться договориться о мирном урегулировании, потому что единственная альтернатива переговорам — это капитуляция, после которой уже не останется возможности вести дальнейшие переговоры", — подчеркнул профессор.
С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев
14 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала