МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Единственный шанс на выживание для Украины — это переговоры, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала.
"Многие украинские аналитики, которые выступают против или скептически относятся к стратегии режима, утверждают, что Киеву уже следует начать переговоры, чтобы добиться максимально выгодного соглашения. Пока Россия все еще готова к переговорам, остается шанс что-то выторговать и выжить", — сказал эксперт.
Зима близко: русское чудо-оружие не оставило надежд Западу
17 ноября, 08:00
Также он отметил, что сейчас на Украине проживают около 28,7 миллиона человек против 52 миллионов в 1991 году. При этом Петро констатировал, что сегодня там самый высокий уровень смертности и самая низкая рождаемость, что, по его словам, "не сулит стране ничего хорошего в будущем".
"С рациональной точки зрения, Украине следует при первой возможности попытаться договориться о мирном урегулировании, потому что единственная альтернатива переговорам — это капитуляция, после которой уже не останется возможности вести дальнейшие переговоры", — подчеркнул профессор.
С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий.
Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев
14 ноября, 08:00