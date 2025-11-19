"Это капитуляция". На Западе заявили о резкой смене ситуации на Украине

"С рациональной точки зрения, Украине следует при первой возможности попытаться договориться о мирном урегулировании, потому что единственная альтернатива переговорам — это капитуляция, после которой уже не останется возможности вести дальнейшие переговоры", — подчеркнул профессор.

Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.