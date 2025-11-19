"Я часто говорил — то, что произойдет в Украине, будет похоже на банкротство. Вы продвигаетесь к этому медленно, еще медленнее, а затем очень быстро. И в конце происходит полное и внезапное падение. И настроения, я думаю, могут довольно резко измениться на фоне хищений, доказательств коррупции, в которой уличили все окружение Зеленского. Это действительно повлияло на население", — сообщил политик.

"Европейцы и особенно британцы привели людей к власти после Майдана. <…> Украинцы были частью проекта "оставайся позади" . И некоторых из этих людей позже ввели в правительство, ввели в политику, в разведку, в службу безопасности, в военное командование, для того чтобы компромисса с Россией никогда не достигли. Их поместили туда, чтобы заблокировать договоренность с Россией. <…> Теперь вы (украинцы. — Прим. ред.) должны найти людей, которые могут взять власть, которые способны к дипломатии. <…> Я не верю, что политическое решение вообще возможно без смены парадигмы, большой смены парадигмы", — признался Крук.