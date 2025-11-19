Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что будет с Украиной из-за Зеленского - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055883688.html
На Западе раскрыли, что будет с Украиной из-за Зеленского
На Западе раскрыли, что будет с Украиной из-за Зеленского - РИА Новости, 19.11.2025
На Западе раскрыли, что будет с Украиной из-за Зеленского
Репутационный урон киевскому режиму из-за коррупционного скандала с Зеленским влечет за собой политическое банкротство всей Украины, заявил бывший британский... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:39:00+03:00
2025-11-19T02:39:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040257445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f635bba38cb80a77c4f3542ae03f8cd.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055876868.html
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055103282.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040257445_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_beb086d4e119a7703084630f1a9242cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
На Западе раскрыли, что будет с Украиной из-за Зеленского

Дипломат Крук: крах Украины способен предотвратить лишь уход Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПожар в правительственном здании в Киеве
Пожар в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Репутационный урон киевскому режиму из-за коррупционного скандала с Зеленским влечет за собой политическое банкротство всей Украины, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Я часто говорил — то, что произойдет в Украине, будет похоже на банкротство. Вы продвигаетесь к этому медленно, еще медленнее, а затем очень быстро. И в конце происходит полное и внезапное падение. И настроения, я думаю, могут довольно резко измениться на фоне хищений, доказательств коррупции, в которой уличили все окружение Зеленского. Это действительно повлияло на население", — сообщил политик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Западе испугались странной реакции Зеленского на коррупционный скандал
01:22
По его словам, пришедшие после 2014 года к власти на Украине люди обрекли государство на недоговороспособность с Россией. Именно поэтому единственным выходом из сложившейся кризисной ситуации может быть отказ Киева от антироссийской парадигмы.
"Европейцы и особенно британцы привели людей к власти после Майдана. <…> Украинцы были частью проекта "оставайся позади". И некоторых из этих людей позже ввели в правительство, ввели в политику, в разведку, в службу безопасности, в военное командование, для того чтобы компромисса с Россией никогда не достигли. Их поместили туда, чтобы заблокировать договоренность с Россией. <…> Теперь вы (украинцы. — Прим. ред.) должны найти людей, которые могут взять власть, которые способны к дипломатии. <…> Я не верю, что политическое решение вообще возможно без смены парадигмы, большой смены парадигмы", — признался Крук.
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. В четверг Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог с Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили об угрозе для Зеленского
15 ноября, 00:57
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала