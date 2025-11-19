https://ria.ru/20251119/ukraina-2055883688.html
На Западе раскрыли, что будет с Украиной из-за Зеленского
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Репутационный урон киевскому режиму из-за коррупционного скандала с Зеленским влечет за собой политическое банкротство всей Украины, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала
Эндрю Наполитано.
"Я часто говорил — то, что произойдет в Украине, будет похоже на банкротство. Вы продвигаетесь к этому медленно, еще медленнее, а затем очень быстро. И в конце происходит полное и внезапное падение. И настроения, я думаю, могут довольно резко измениться на фоне хищений, доказательств коррупции, в которой уличили все окружение Зеленского. Это действительно повлияло на население", — сообщил политик.
По его словам, пришедшие после 2014 года к власти на Украине
люди обрекли государство на недоговороспособность с Россией
. Именно поэтому единственным выходом из сложившейся кризисной ситуации может быть отказ Киева
от антироссийской парадигмы.
"Европейцы и особенно британцы привели людей к власти после Майдана. <…> Украинцы были частью проекта "оставайся позади". И некоторых из этих людей позже ввели в правительство, ввели в политику, в разведку, в службу безопасности, в военное командование, для того чтобы компромисса с Россией никогда не достигли. Их поместили туда, чтобы заблокировать договоренность с Россией. <…> Теперь вы (украинцы. — Прим. ред.) должны найти людей, которые могут взять власть, которые способны к дипломатии. <…> Я не верю, что политическое решение вообще возможно без смены парадигмы, большой смены парадигмы", — признался Крук.
Москва
не раз указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. В четверг Дмитрий Песков
заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным
, за неимением возможности продолжать диалог с Украиной.