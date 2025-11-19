ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Женщины на Украине начали бояться насильственной мобилизации, рассказали РИА Новости жители страны.
Свои ответы на вопросы РИА Новости они передали через координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
"Сообщения (о мобилизации - ред.) находятся на уровне "прогрева". Но женщины стали теперь внимательнее на улицах. Они (сотрудники военкоматов - ред.) ведь могут и внезапно начать паковать. Есть знакомая провизор, которая изнервничалась. Уехать не может и находится в постоянном напряжении", - поделился житель Одессы.
Он добавил, что действия украинских властей становятся все более импульсивными, как у "загнанной в угол крысы".
"О мобилизации женщин слышим давно и много. Отношение к насильственной мобилизации вообще и женщин в частности негативное даже у "турбо-патриотов". Знаю много медиков, которые дрожат от одного упоминания об этом", - сказал житель Харькова.
По его словам, даже слепо верящие киевским властям жители Украины понимают, что если начнется мобилизация женщин, то сотни и тысячи семей будут на грани голода, так как сейчас работают в основном женщины - мужчины или уклоняются, или дезертируют, или уже покойные.
"Кто адекватный, тот против (мобилизации женщин – ред.)",-написал житель Кривого Рога.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
