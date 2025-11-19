Рейтинг@Mail.ru
Украинки начали бояться насильственной мобилизации - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:39 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055883476.html
Украинки начали бояться насильственной мобилизации
Украинки начали бояться насильственной мобилизации - РИА Новости, 19.11.2025
Украинки начали бояться насильственной мобилизации
Женщины на Украине начали бояться насильственной мобилизации, рассказали РИА Новости жители страны. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:39:00+03:00
2025-11-19T02:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
харьков
сергей лебедев
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032862561_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_565b09d85a1e756024d6283e2d78df4c.jpg
https://ria.ru/20250429/vsu-2014192844.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055881540.html
https://ria.ru/20251007/ukraina-2046957513.html
украина
одесса
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032862561_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_9e5a6dcb3e1ee8dbbb4cc61c20b47bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, харьков, сергей лебедев, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Харьков, Сергей Лебедев, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинки начали бояться насильственной мобилизации

Женщины на Украине стали внимательнее на улицах из-за страха перед мобилизацией

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Женщины на Украине начали бояться насильственной мобилизации, рассказали РИА Новости жители страны.
Свои ответы на вопросы РИА Новости они передали через координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В ВСУ рассказали о женщинах, идущих в армию вместо мужей
29 апреля, 20:07
"Сообщения (о мобилизации - ред.) находятся на уровне "прогрева". Но женщины стали теперь внимательнее на улицах. Они (сотрудники военкоматов - ред.) ведь могут и внезапно начать паковать. Есть знакомая провизор, которая изнервничалась. Уехать не может и находится в постоянном напряжении", - поделился житель Одессы.
Он добавил, что действия украинских властей становятся все более импульсивными, как у "загнанной в угол крысы".
"О мобилизации женщин слышим давно и много. Отношение к насильственной мобилизации вообще и женщин в частности негативное даже у "турбо-патриотов". Знаю много медиков, которые дрожат от одного упоминания об этом", - сказал житель Харькова.
По его словам, даже слепо верящие киевским властям жители Украины понимают, что если начнется мобилизация женщин, то сотни и тысячи семей будут на грани голода, так как сейчас работают в основном женщины - мужчины или уклоняются, или дезертируют, или уже покойные.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Украине призвали мобилизовать владельцев служебных собак
02:20
"Кто адекватный, тот против (мобилизации женщин – ред.)",-написал житель Кривого Рога.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин
7 октября, 23:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаХарьковСергей ЛебедевДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала