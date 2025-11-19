«

"Владимир Зеленский стал жертвой отвратительного коррупционного скандала. <…> Его реакцией стала поездка в Париж, чтобы поддержать Эммануэля Макрона и подписать письмо о намерениях приобрести 100 французских реактивных самолетов Rafale, а также РЛС Ground Fire 300 и системы противовоздушной обороны SAMP/T. <…> Все это, на первый взгляд, звучит достаточно разумно. Франция была одним из самых верных союзников Украины. Но есть фундаментальная проблема: все эти сделки — магическое самовнушение. У Киева и близко нет денег, чтобы заполнить бюджетную дыру в 60 миллиардов долларов, не говоря уже о покупке самолетов на миллиарды", — сообщает газета.