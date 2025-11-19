Рейтинг@Mail.ru
На Западе испугались странной реакции Зеленского на коррупционный скандал - РИА Новости, 19.11.2025
01:22 19.11.2025
На Западе испугались странной реакции Зеленского на коррупционный скандал
На Западе испугались странной реакции Зеленского на коррупционный скандал

Telegraph: будущее Украины вызывает опасения из-за политического кризиса

© AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Попытка Зеленского переломить общественное мнение после беспрецедентного коррупционного скандала на Украине полностью провалилась — подписание новых договоров о вооружении оказалось мифом, пишет британское издание The Telegraph.
«
"Владимир Зеленский стал жертвой отвратительного коррупционного скандала. <…> Его реакцией стала поездка в Париж, чтобы поддержать Эммануэля Макрона и подписать письмо о намерениях приобрести 100 французских реактивных самолетов Rafale, а также РЛС Ground Fire 300 и системы противовоздушной обороны SAMP/T. <…> Все это, на первый взгляд, звучит достаточно разумно. Франция была одним из самых верных союзников Украины. Но есть фундаментальная проблема: все эти сделки — магическое самовнушение. У Киева и близко нет денег, чтобы заполнить бюджетную дыру в 60 миллиардов долларов, не говоря уже о покупке самолетов на миллиарды", — сообщает газета.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
13 ноября, 04:17
На этом фоне автор бьет тревогу о будущем киевского режима, который может не оправиться от надвигающего политического и военного кризиса.
«
"Зеленский теряет поддержку внутри страны. <…> Поездки по Европе, подписание фантастических контрактов на поставку оружия, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис внутри страны. Поведение Зеленского — тревожный знак для всех доброжелателей Украины, потому что оно свидетельствует об отчаянии. <…> Политический авторитет президента подорван, нам следует очень опасаться за будущее Украины", — сокрушается он.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Во Франции раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский
Вчера, 16:27
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В офисе Зеленского назвали коррупцию частью современной экономики
16 ноября, 00:15
 
