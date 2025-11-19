Остались сутки. Режим Зеленского охватила агония

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Пытаясь удержать власть, Зеленский собирается избавиться от ближайших соратников, сообщают украинские СМИ. Среди кандидатов на увольнение — глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.

Хуже не бывает

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что последние закрытые социологические опросы, проведенные после коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича, показали падение рейтинга Зеленского почти на 40 процентов. Уровень доверия — меньше 20. Причем, отвечая на вопрос "Если вашего кандидата не будет в списке, за кого проголосуете?", практически никто не упоминает действующего главу режима.

Тимур Миндич Тимур Миндич

"То есть как только, соответственно, надо будет выбирать или куда-то перетекать, то — куда угодно, кроме Зеленского. Это очень плохая тенденция. Скорее всего, она с точки зрения политической фатальная. Все социологи, с которыми я разговаривал, опять же, не оценивая саму ситуацию с "Миндичгейтом", уверены: от этого уже не оправиться", — отметил Железняк.

И подчеркнул: респонденты считают Зеленского персонально ответственным за коррупцию в высших эшелонах власти. В результате его антирейтинг превзошел уровень поддержки. К слову, так же было почти у всех кандидатов в президенты Украины в 2019-м. Кроме Зеленского — избиратели поверили его персонажу Василию Голобородько из сериала "Слуга народа", простому учителю истории, возглавившему страну, чтобы искоренить коррупцию.

Ведущие социологические службы Украины пока не публиковали результаты опросов, но, судя по материалам местных СМИ, главе киевского режима неоткуда ждать помощи. Да и откуда ей взяться, если его команда обворовала энергетику как минимум на 100 миллионов долларов — и это накануне крайне тяжелой зимы.

© Кадр видео из соцсетей Потасовка депутатов на заседании Верховной рады Украины © Кадр видео из соцсетей Потасовка депутатов на заседании Верховной рады Украины

К примеру, "Зеркало недели" опубликовало статью "Путь абсолютной власти длиной в доллар" о том, что Зеленский — самая большая угроза независимости государства. "Украинская правда" обвинила Зе-команду в разграблении страны во время войны. В "РБК-Украина" предположили, что главе режима придется уволить до 80 процентов членов правительства и областных военных администраций, чтобы спасти остатки личной репутации.

То ли еще будет

По словам Железняка, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) установили, что с Миндичем были связаны не только министры, но и глава офиса президента Андрей Ермак. Силовики дали ему прозвище Али-Баба.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Андрей Ермак © AP Photo / Evgeniy Maloletka Андрей Ермак

По сведениям НАБУ и САП, Ермак лично приказал государственным спецслужбам преследовать антикоррупционеров, чтобы сорвать расследование дела Миндича. Все фигуранты — близкие Зеленскому люди. И кстати, именно Миндич посоветовал назначить Ермака главой офиса президента.

Ермак принялся распространять слухи о том, что за скандалом стоит опальный олигарх Игорь Коломойский*, который с сентября 2023-го находится под стражей. Не помогло. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* полагает, что Зеленский может уволить Ермака уже 20 ноября.

© Фото : Национальная полиция Украины Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение © Фото : Национальная полиция Украины Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение

САП указала на контакты Миндича с бывшим министром обороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Узнав об этом, тот уехал в Турцию — якобы договариваться об освобождении 1200 пленных вэсэушников. Теперь вроде бы собирается улететь во Флориду, где проживает его семья. Сам уверяет, что вернется на родину 20 ноября.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не верит оправданиям Умерова. С его точки зрения, экс-министр обороны — один из тех, кем Зеленский без проблем пожертвует ради собственного спасения.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Рустем Умеров © AP Photo / Mindaugas Kulbis Рустем Умеров

"Секретарь СНБО ни на что не влияет, поэтому Умерова посадить могут среди первых, чтобы умиротворить критиков. Он это прекрасно понимает, поэтому покинул страну, выдумав историю про освобождение пленных", — отметил политолог в беседе с РИА Новости.

Что касается главы офиса президента, то тут совсем другая история. "Ермак — архитектор режима. Он знает все сильные и слабые стороны Зеленского, определяет кадровую политику, стратегию и тактику, курирует неформальные связи внутри системы. Украина может просто не пережить его ареста. Вместе с тем не исключено, что Ермака уволят, но свободы не лишат и он станет очередным серым кардиналом", — рассуждает Денисов.

Ужас без конца

На этом фоне экс-президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* заявил о необходимости отправить в отставку правительство и сформировать в парламенте коалицию, которая защитит НАБУ и САП от нападок команды Зеленского.

"Один из ключевых шагов к восстановлению доверия — гарантии ненападения со стороны власти на НАБУ и САП. Теперь всем понятно, почему офис президента атаковал их летом. Потому что они знали о записях, помнили, о чем наговорили, и хотели подавить дело в самом его зародыше. Теперь НАБУ должно довести эти дела до конца, куда бы ни указывал коррупционный след", — подчеркнул он.

По его мнению, Украине нужно "правительство национального спасения".

По мнению политолога Александра Дудчака, Порошенко* способен этого добиться. От Зеленского все отвернутся, когда станет ясно, что он обречен.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Киев © AP Photo / Efrem Lukatsky Киев

"Еще до коррупционного скандала многие из фракции "Слуги народа" хотели сложить депутатские мандаты и уехать из страны, но партия это запретила. Теперь ситуация другая. "Правительство национального спасения" вполне реально. Но все решают западные кураторы. А они еще не определились", — пояснил эксперт РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, чем бы ни закончился коррупционный скандал, Зеленский уже не восстановит репутацию. Даже сохранив власть, он останется марионеткой Запада, создающей видимость относительной стабильности, но внутри страны его будут воспринимать как чуждый элемент.