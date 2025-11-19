Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Умеров достигли понимания в ходе переговоров, сообщили СМИ
21:16 19.11.2025 (обновлено: 23:07 19.11.2025)
Уиткофф и Умеров достигли понимания в ходе переговоров, сообщили СМИ
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли некоторого понимания в ходе переговоров о плане по урегулированию на Украине, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
"В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание", — говорится в публикации.
По словам источника, Владимир Зеленский дал Умерову полномочия для проведения этих переговоров, а его замечания были учтены при составлении плана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
В миреУкраинаСШАСтив УиткоффРустем УмеровВладимир Зеленский
 
 
