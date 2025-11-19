Воронежский геронтологический центр продолжает работу после атаки ВСУ

ТУЛА, 19 ноя – РИА Новости. Воронежский областной геронтологический центр, крышу которого повредили обломки выпущенных Киевом ракет ATACMS, продолжает работать в штатном режиме, сообщила РИА Новости директор учреждения Светлана Синецкая.

"Эвакуации не было, работаем в штатном режиме", - ответила Синецкая на вопрос, как происшествие повлияло на работу учреждения.