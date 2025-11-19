https://ria.ru/20251119/udar-2056138177.html
Воронежский геронтологический центр продолжает работу после атаки ВСУ
Воронежский геронтологический центр продолжает работу после атаки ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
Воронежский геронтологический центр продолжает работу после атаки ВСУ
Воронежский областной геронтологический центр, крышу которого повредили обломки выпущенных Киевом ракет ATACMS, продолжает работать в штатном режиме, сообщила... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:40:00+03:00
происшествия
киев
воронежская область
воронеж
министерство обороны рф (минобороны рф)
Воронежский геронтологический центр продолжает работу после атаки ВСУ
Геронтологический центр в Воронеже работает в штатном режиме после атаки ВСУ