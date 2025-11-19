Рейтинг@Mail.ru
Воронежский геронтологический центр продолжает работу после атаки ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
21:40 19.11.2025
Воронежский геронтологический центр продолжает работу после атаки ВСУ
Воронежский геронтологический центр продолжает работу после атаки ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
Воронежский геронтологический центр продолжает работу после атаки ВСУ
Воронежский областной геронтологический центр, крышу которого повредили обломки выпущенных Киевом ракет ATACMS, продолжает работать в штатном режиме, сообщила... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
киев
воронежская область
воронеж
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
воронежская область
воронеж
происшествия, киев, воронежская область, воронеж, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Киев, Воронежская область, Воронеж, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Воронежский геронтологический центр продолжает работу после атаки ВСУ

Геронтологический центр в Воронеже работает в штатном режиме после атаки ВСУ

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже. Архивное фото
ТУЛА, 19 ноя – РИА Новости. Воронежский областной геронтологический центр, крышу которого повредили обломки выпущенных Киевом ракет ATACMS, продолжает работать в штатном режиме, сообщила РИА Новости директор учреждения Светлана Синецкая.
"Эвакуации не было, работаем в штатном режиме", - ответила Синецкая на вопрос, как происшествие повлияло на работу учреждения.
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В воронежском интернате рассказали об эвакуации детей из-за удара ВСУ
Вчера, 21:01
Вчера, 21:01
В пресс-службе правительства Воронежской области РИА Новости уточнили, что учреждение не останавливало работу.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что Киев при попытке нанести удар по Воронежу применил четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США. Все четыре ракеты сбили российские средства ПВО. Обломками сбитых ракет были повреждены крыши областного геронтологического центра и дома для детей-сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших нет.
Кадры удара Искандером по пусковым установкам MLRS в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ВС России отразили удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS
Вчера, 08:16
Вчера, 08:16
 
ПроисшествияКиевВоронежская областьВоронежМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Обсуждения
