В Госдуме предложили ввести систему повышения квалификации учителей

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести бесплатную систему повышения квалификации для учителей-предметников по самым востребованным направлениям, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность разработки и принятия федеральной целевой программы бесплатного повышения квалификации для учителей-предметников по самым востребованным реальным сектором экономики направлениям (математика, физика, информатика)", - сказано в документе.

Инициативой предусматривается, что программа должна подразумевать возможность прохождения курсов обучения в ведущих профильных вузах страны, а также в учебных или карьерных центрах крупнейших компаний страны. Также на первом этапе участниками программы должны стать педагоги, прошедшие конкурсный отбор, а впоследствии возможность повысить свои компетенции должна появиться у всех учителей.