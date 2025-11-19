Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести систему повышения квалификации учителей - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/uchitelya-2055896564.html
В Госдуме предложили ввести систему повышения квалификации учителей
В Госдуме предложили ввести систему повышения квалификации учителей - РИА Новости, 19.11.2025
В Госдуме предложили ввести систему повышения квалификации учителей
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести бесплатную систему повышения... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T05:02:00+03:00
2025-11-19T05:02:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2260ccfa0865f51a8a57599f200b77bb.jpg
https://ria.ru/20251114/uchitelya-2054528896.html
https://ria.ru/20251113/zamsekretar-2054651776.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_7e3d306ac1a95ef207736f9cac54d1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести систему повышения квалификации учителей

Чернышов предложил ввести бесплатную систему повышения квалификации для учителей

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкУрок математики в лицее
Урок математики в лицее - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Урок математики в лицее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести бесплатную систему повышения квалификации для учителей-предметников по самым востребованным направлениям, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность разработки и принятия федеральной целевой программы бесплатного повышения квалификации для учителей-предметников по самым востребованным реальным сектором экономики направлениям (математика, физика, информатика)", - сказано в документе.
Школа - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
На грани срыва: с чем столкнулись школьные учителя
14 ноября, 08:00
Инициативой предусматривается, что программа должна подразумевать возможность прохождения курсов обучения в ведущих профильных вузах страны, а также в учебных или карьерных центрах крупнейших компаний страны. Также на первом этапе участниками программы должны стать педагоги, прошедшие конкурсный отбор, а впоследствии возможность повысить свои компетенции должна появиться у всех учителей.
"Реализация инициативы позволит не только существенно повысить качество преподавания в российских школах и дать молодому поколению более успешный старт для вхождения в профессию, но и значительно укрепить авторитет и значимость звания педагога - как современного и высокообразованного человека, глубоко погруженного в предмет", - считает Чернышов.
Школьники во время урока - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В ОП предложили выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам
13 ноября, 06:15
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала