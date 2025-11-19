https://ria.ru/20251119/uchitelya-2055896564.html
В Госдуме предложили ввести систему повышения квалификации учителей
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести бесплатную систему повышения квалификации для учителей-предметников по самым востребованным направлениям, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность разработки и принятия федеральной целевой программы бесплатного повышения квалификации для учителей-предметников по самым востребованным реальным сектором экономики направлениям (математика, физика, информатика)", - сказано в документе.
Инициативой предусматривается, что программа должна подразумевать возможность прохождения курсов обучения в ведущих профильных вузах страны, а также в учебных или карьерных центрах крупнейших компаний страны. Также на первом этапе участниками программы должны стать педагоги, прошедшие конкурсный отбор, а впоследствии возможность повысить свои компетенции должна появиться у всех учителей.
"Реализация инициативы позволит не только существенно повысить качество преподавания в российских школах и дать молодому поколению более успешный старт для вхождения в профессию, но и значительно укрепить авторитет и значимость звания педагога - как современного и высокообразованного человека, глубоко погруженного в предмет", - считает Чернышов
