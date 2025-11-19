Рейтинг@Mail.ru
Ученые выяснили, когда произошел первый в истории поцелуй - РИА Новости, 19.11.2025
22:20 19.11.2025 (обновлено: 22:21 19.11.2025)
Ученые выяснили, когда произошел первый в истории поцелуй
Ученые выяснили, когда произошел первый в истории поцелуй
Ученые выяснили, когда произошел первый в истории поцелуй

EHB: первый в истории поцелуй случился от 16,9 до 21,5 миллиона лет назад

© Fotolia / frameworks2014Поцелуй
Поцелуй - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Fotolia / frameworks2014
Поцелуй. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Первый в истории поцелуй, вероятно, случился от 16,9 до 21,5 миллиона лет назад между предками крупных приматов, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Evolution and Human Behavior.
"Мы обнаружили, что поцелуи свойственны всем живущим в наши дни крупным приматам, а также, скорее всего, были свойственны неандертальцам (Homo neanderthalensis), впервые появившись у предков этой группы около 21,5-16,9 миллиона лет назад", - говорится в тексте исследования.
По мнению исследователей, полученные данные подтверждают гипотезу о том, что в древности неандертальцы и предки современных людей целовались.
Согласно публикации, под поцелуем авторы исследования понимают внутривидовое неагонистическое (не связанное с агрессией или конфликтами) направленное взаимодействие, проявляющееся в ротовом контакте, а также движении губ или ротового аппарата без передачи пищи. Из этого определения следует, что поцелуи случаются среди самых разных видов животных: от муравьев и птиц до белых медведей, но в основном - среди приматов.
Как пишут авторы, поцелуи - это загадка эволюции, поскольку они непосредственно никак не способствуют выживанию или размножению, при этом неся высокий риск передачи заболеваний. Исследователи полагают, что, возможно, появление поцелуев связано с посткопуляторным половым отбором, то есть отбором, происходящим после спаривания.
В мае 2023 года в научном журнале Science было опубликовано исследование, согласно которому самые ранние исторические записи о поцелуях встречаются с 2500 года до нашей эры, что на тысячу лет больше, чем предполагалось ранее.
