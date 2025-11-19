https://ria.ru/20251119/tsisterny-2056120331.html
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны - РИА Новости, 19.11.2025
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны
Два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда горят на границе Свердловской области и Пермского края, движение на перегоне приостановлено, возможны... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:24:00+03:00
происшествия
пермский край
свердловская железная дорога
свердловская область
пермь
россия
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись два вагона-цистерны