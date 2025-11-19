На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда горят на границе Свердловской области и Пермского края, движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.