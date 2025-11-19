Рейтинг@Mail.ru
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны - РИА Новости, 19.11.2025
20:24 19.11.2025
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны
происшествия
пермский край
свердловская железная дорога
свердловская область
пермь
россия
пермский край
свердловская область
пермь
россия
происшествия, пермский край, свердловская железная дорога, свердловская область, пермь, россия
Происшествия, Пермский край, Свердловская железная дорога, Свердловская область, Пермь, Россия
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны

Товарный поезд. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда горят на границе Свердловской области и Пермского края, движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.
"О движении поездов на границе Пермского края и Свердловской области. Сегодня, 19 ноября, в 17.47 местного времени (15.47 мск – ред.) на перегоне Шамары – Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь – Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда", – говорится в сообщении в Telegram-канале.
К месту происшествия направлены два пожарных поезда, движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов, добавили в пресс-службе.
Сошедшие с рельсов вагоны в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем
10 ноября, 07:30
 
