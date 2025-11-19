"Больше и прочнее". Трамп выбрал, как ответить Китаю

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома

© AP Photo / John McDonnell Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Вслед за "Золотым куполом" президент США вознамерился сделать из благородного металла еще кое-что. Как утверждает Вслед за "Золотым куполом" президент США вознамерился сделать из благородного металла еще кое-что. Как утверждает The Wall Street Journal , Дональд Трамп лично участвует в подготовке планов по созданию абсолютно нового американского военного флота в три сотни кораблей. О том, что именно задумали в Вашингтоне, и во сколько это обойдется — в материале РИА Новости.

Полное обновление

"Я не фанат некоторых кораблей, которые вы строите. Я очень эстетичный человек. Мне не нравятся некоторые из ваших кораблей с эстетической точки зрения. Они говорят: "О, это стелс". Но это не так. Для этого необязательно строить уродливые корабли", — заявил Трамп на съезде генералов Вооруженных сил в Вирджинии в сентябре. Теперь на верфях с предвкушением потирают руки, потому что критикой дизайна американский лидер не ограничился.

Он намерен фактически полностью обновить военный флот США . Идея не новая: еще в первый президентский срок Трамп обещал довести число американских военных кораблей с 284 до 355.

Тогда эти планы озвучивались ближе к концу его полномочий, а администрация Джо Байдена от идеи впоследствии отказалась. Республиканцы же, судя по всему, уделяют большее внимание укреплению американской военной мощи на море.

Ради чего?

Причина таких шагов — сдерживание Китая , который стремительно превращается в ведущую морскую державу. Как отмечается в докладе конгресса США, в распоряжении Пекина — более 370 кораблей, включая вспомогательные суда. К 2030-му их будет уже 435. У Соединенных Штатов сейчас — всего 296.

Более того, по данным Би-би-си, КНР догоняет США и по суммарному тоннажу — у Вашингтона больше крупных авианосцев. Но в период с 2019 по 2023 год с верфей в Даляне, Гуанчжоу, Цзяннане и Худун-Чжунхуа спустили на воду 39 военных кораблей общим водоизмещением 550 тысяч тонн. Для сравнения: это почти в полтора раза больше суммарного водоизмещения британского флота — 399 тысяч тонн.

Если говорить о промышленных мощностях, то картина для Вашингтона открывается и вовсе неприглядная. В уже упомянутом докладе авторы предупреждают: если брать соотношение "производимое водоизмещение за единицу времени", то Китай обгоняет США в баснословные 230 раз. Стоит, однако, отметить, что статистика учитывает не только военные корабли, но и гражданские суда.

Еще один повод для радикальных реформ Трампа — недовольство нынешним состоянием флота. По словам бывшего офицера американских ВМС и старшего научного сотрудника Института Хадсона Брайана Кларка, президент сам участвует в этих обсуждениях и американские адмиралы частично согласны с его идеями.

« "ВМС США обнаружили, что флот с трудом справляется с современными угрозами — например, с атаками хуситов из Йемена в Красном море", — приводит слова Кларка WSJ.

Тревога Вашингтона понятна: если авианосные ударные группировки не справляются с хуситами, то о каком противостоянии с Китаем может идти речь?

Что построят?

На этом фоне Белый дом и Пентагон ведут переговоры о строительстве тяжелобронированного корабля следующего поколения. Как сообщили источники издания, он мог бы весить до 15 000 — 20 000 тонн и нести более мощное вооружение, включая потенциально гиперзвуковые ракеты, в большем количестве, чем нынешние эсминцы и крейсеры.

Однако Трамп, выступая в Вирджинии, с ностальгией вспоминал линкоры класса "Айова" водоизмещением более 50 тысяч тонн. Их строили ко Второй мировой и сняли с вооружения в 1990-х, однако эксперты не уверены, что подобные корабли сейчас были бы актуальны.

« "Я полностью за радикальное переосмысление флота, но не уверен, что сверхбольшие надводные корабли — подходящее решение, — приводит WSJ слова старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий и бывшего офицера ВМС Марка Монтгомери. — Эстетическое восприятие президента — не лучшая парадигма для оценки тактических требований к кораблям".

Дело в том, что крупные линкоры проектировались и строились для полноценных морских баталий, исход которых решала корабельная артиллерия. Однако со второй половины ХХ века основной упор делали уже на другие аспекты.

Как отмечает издание Business Insider , при моделировании боевых сценариев, таких как война с Китаем, становится ясно, что военно-морские силы будут находиться под массированными ракетными обстрелами. Линкорам едва ли есть что противопоставить подобной угрозе. По мнению Пентагона, упор следует делать на меры по противодействию ракетам и дронам.

"Китай уже более десяти лет располагает противокорабельными ракетами большой дальности, способными атаковать корабли ВМС США с расстояния более 2500 миль (свыше 4000 километров. — Прим. ред.). И Пекин производит такое оружие — например, баллистическую ракету DF-26 ASBM — в больших количествах", — пишет National Security Journal

Издание также скептично оценивает идеи американского президента.

« "Это романтическое видение морской мощи — большие пушки, толстая броня, "ничто их не остановит", — но оно сталкивается с современной борьбой, где ракеты, беспилотники, подводные лодки и сети решают, кто выживет, а кто утонет", — отмечают авторы.

Однако даже обсуждаемое сейчас водоизмещение в 15-20 тысяч тонн в полтора-два раза больше, чем у эсминцев серии "Арли Берк" и ракетных крейсеров "Тикондерога" (у обоих — менее десяти тысяч тонн).

В дополнение к ним планируется построить и большое количество безэкпиажных кораблей. В частности, это необходимо для стратегии "Адский пейзаж", предложенной адмиралом Сэмюэлом Папаро, главой Индо-Тихоокеанского командования ВМС США.

По его мнению, размещение тысяч БПЛА, безэкипажных катеров и подводных лодок в случае конфликта в Тайваньском проливе позволит выиграть время для Вашингтона.

"Я хочу превратить Тайваньский пролив в ад, используя ряд секретных возможностей, — заявлял он в интервью The Washington Post летом 2024-го. — Чтобы сделать их жизнь совершенно невыносимой на месяц, и это даст мне время на все остальное".

Поистине золотой

До заявления Трампа в США активно обсуждалась программа по созданию нового эсминца DDG(X). Однако, по словам Кларка, теперь ее будущее под вопросом.

"Чтобы получить корабль, способный как наступать, так и обороняться, нужно что-то еще более крупное, чтобы иметь достаточный ракетный потенциал или иметь дальнобойные ракеты, которые не помещаются в ячейку (системы вертикального пуска. — Прим. ред.). Любой из этих вариантов подводит нас к проектированию нового корабля, который даже больше, чем предполагалось для DDG(X)", — приводит его слова Breaking Defense

В этом случае новый флот может действительно оказаться "золотым" для бюджета Соединенных Штатов. Один эсминец "Арли Берк", как отмечает издание, обходится Вашингтону в 2,5-3 миллиарда долларов. В случае с новыми линкорами сумма будет еще солиднее. По словам Джонатана Пейджа, профессора Мичиганского университета , ранее работавшего над различными программами кораблестроения для ВМС США, каждый линкор обойдется в 4-4,5 миллиарда. А значит, общая стоимость проекта может достигнуть 1,2-1,35 триллиона долларов — больше, чем весь военный бюджет Штатов на 2026 год.