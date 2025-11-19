"Больше и прочнее". Трамп выбрал, как ответить Китаю

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Вслед за "Золотым куполом" президент США вознамерился сделать из благородного металла еще кое-что. Как утверждает The Wall Street Journal, Дональд Трамп лично участвует в подготовке планов по созданию абсолютно нового американского военного флота в три сотни кораблей. О том, что именно задумали в Вашингтоне, и во сколько это обойдется — в материале РИА Новости.
Полное обновление
"Я не фанат некоторых кораблей, которые вы строите. Я очень эстетичный человек. Мне не нравятся некоторые из ваших кораблей с эстетической точки зрения. Они говорят: "О, это стелс". Но это не так. Для этого необязательно строить уродливые корабли", — заявил Трамп на съезде генералов Вооруженных сил в Вирджинии в сентябре. Теперь на верфях с предвкушением потирают руки, потому что критикой дизайна американский лидер не ограничился.
Он намерен фактически полностью обновить военный флот США. Идея не новая: еще в первый президентский срок Трамп обещал довести число американских военных кораблей с 284 до 355.
Тогда эти планы озвучивались ближе к концу его полномочий, а администрация Джо Байдена от идеи впоследствии отказалась. Республиканцы же, судя по всему, уделяют большее внимание укреплению американской военной мощи на море.
Ради чего?
Более того, по данным Би-би-си, КНР догоняет США и по суммарному тоннажу — у Вашингтона больше крупных авианосцев. Но в период с 2019 по 2023 год с верфей в Даляне, Гуанчжоу, Цзяннане и Худун-Чжунхуа спустили на воду 39 военных кораблей общим водоизмещением 550 тысяч тонн. Для сравнения: это почти в полтора раза больше суммарного водоизмещения британского флота — 399 тысяч тонн.
© AP Photo / Li Gang/XinhuaПервый авианосец китайского производства Type 001A поднимает якорь в порту города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая
© AP Photo / Li Gang/Xinhua
Первый авианосец китайского производства Type 001A поднимает якорь в порту города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая
Если говорить о промышленных мощностях, то картина для Вашингтона открывается и вовсе неприглядная. В уже упомянутом докладе авторы предупреждают: если брать соотношение "производимое водоизмещение за единицу времени", то Китай обгоняет США в баснословные 230 раз. Стоит, однако, отметить, что статистика учитывает не только военные корабли, но и гражданские суда.
Еще один повод для радикальных реформ Трампа — недовольство нынешним состоянием флота. По словам бывшего офицера американских ВМС и старшего научного сотрудника Института Хадсона Брайана Кларка, президент сам участвует в этих обсуждениях и американские адмиралы частично согласны с его идеями.
«
"ВМС США обнаружили, что флот с трудом справляется с современными угрозами — например, с атаками хуситов из Йемена в Красном море", — приводит слова Кларка WSJ.
Тревога Вашингтона понятна: если авианосные ударные группировки не справляются с хуситами, то о каком противостоянии с Китаем может идти речь?
Что построят?
На этом фоне Белый дом и Пентагон ведут переговоры о строительстве тяжелобронированного корабля следующего поколения. Как сообщили источники издания, он мог бы весить до 15 000 — 20 000 тонн и нести более мощное вооружение, включая потенциально гиперзвуковые ракеты, в большем количестве, чем нынешние эсминцы и крейсеры.
© Фото : U.S. Navy/ Phan J. Alan ElliottЗалп орудий "Айовы"
© Фото : U.S. Navy/ Phan J. Alan Elliott
Залп орудий "Айовы"
Однако Трамп, выступая в Вирджинии, с ностальгией вспоминал линкоры класса "Айова" водоизмещением более 50 тысяч тонн. Их строили ко Второй мировой и сняли с вооружения в 1990-х, однако эксперты не уверены, что подобные корабли сейчас были бы актуальны.
«
"Я полностью за радикальное переосмысление флота, но не уверен, что сверхбольшие надводные корабли — подходящее решение, — приводит WSJ слова старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий и бывшего офицера ВМС Марка Монтгомери. — Эстетическое восприятие президента — не лучшая парадигма для оценки тактических требований к кораблям".
Дело в том, что крупные линкоры проектировались и строились для полноценных морских баталий, исход которых решала корабельная артиллерия. Однако со второй половины ХХ века основной упор делали уже на другие аспекты.
Как отмечает издание Business Insider, при моделировании боевых сценариев, таких как война с Китаем, становится ясно, что военно-морские силы будут находиться под массированными ракетными обстрелами. Линкорам едва ли есть что противопоставить подобной угрозе. По мнению Пентагона, упор следует делать на меры по противодействию ракетам и дронам.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКитайский эсминец "Цзяо Цзо" в Санкт-Петербурге
Китайский эсминец "Цзяо Цзо" в Санкт-Петербурге
"Китай уже более десяти лет располагает противокорабельными ракетами большой дальности, способными атаковать корабли ВМС США с расстояния более 2500 миль (свыше 4000 километров. — Прим. ред.). И Пекин производит такое оружие — например, баллистическую ракету DF-26 ASBM — в больших количествах", — пишет National Security Journal.
Издание также скептично оценивает идеи американского президента.
«
"Это романтическое видение морской мощи — большие пушки, толстая броня, "ничто их не остановит", — но оно сталкивается с современной борьбой, где ракеты, беспилотники, подводные лодки и сети решают, кто выживет, а кто утонет", — отмечают авторы.
Однако даже обсуждаемое сейчас водоизмещение в 15-20 тысяч тонн в полтора-два раза больше, чем у эсминцев серии "Арли Берк" и ракетных крейсеров "Тикондерога" (у обоих — менее десяти тысяч тонн).
В дополнение к ним планируется построить и большое количество безэкпиажных кораблей. В частности, это необходимо для стратегии "Адский пейзаж", предложенной адмиралом Сэмюэлом Папаро, главой Индо-Тихоокеанского командования ВМС США.
© Фото : U.S. 7th FleetРакетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
© Фото : U.S. 7th Fleet
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
По его мнению, размещение тысяч БПЛА, безэкипажных катеров и подводных лодок в случае конфликта в Тайваньском проливе позволит выиграть время для Вашингтона.
"Я хочу превратить Тайваньский пролив в ад, используя ряд секретных возможностей, — заявлял он в интервью The Washington Post летом 2024-го. — Чтобы сделать их жизнь совершенно невыносимой на месяц, и это даст мне время на все остальное".
Поистине золотой
До заявления Трампа в США активно обсуждалась программа по созданию нового эсминца DDG(X). Однако, по словам Кларка, теперь ее будущее под вопросом.
"Чтобы получить корабль, способный как наступать, так и обороняться, нужно что-то еще более крупное, чтобы иметь достаточный ракетный потенциал или иметь дальнобойные ракеты, которые не помещаются в ячейку (системы вертикального пуска. — Прим. ред.). Любой из этих вариантов подводит нас к проектированию нового корабля, который даже больше, чем предполагалось для DDG(X)", — приводит его слова Breaking Defense.
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
В этом случае новый флот может действительно оказаться "золотым" для бюджета Соединенных Штатов. Один эсминец "Арли Берк", как отмечает издание, обходится Вашингтону в 2,5-3 миллиарда долларов. В случае с новыми линкорами сумма будет еще солиднее. По словам Джонатана Пейджа, профессора Мичиганского университета, ранее работавшего над различными программами кораблестроения для ВМС США, каждый линкор обойдется в 4-4,5 миллиарда. А значит, общая стоимость проекта может достигнуть 1,2-1,35 триллиона долларов — больше, чем весь военный бюджет Штатов на 2026 год.
Учитывая, что параллельно Вашингтон работает над еще более амбициозным проектом в сфере противовоздушной обороны — "Золотым куполом", Пентагон может столкнуться с традиционной проблемой американского ВПК, когда программа кратно превосходит запланированную стоимость, а сроки ее реализации постоянно откладываются.
Революция за триллионы. Что скрывает "Золотой купол" Трампа
26 сентября, 08:00