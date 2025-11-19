Верховный суд разрешил предпринимателю продавать на Ozon карты "Тройка"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые разрешили индивидуальному предпринимателю Дмитрию Стоцкому продавать на маркетплейсе Ozon транспортные карты "Тройка" и отменили взыскание с него почти 5 миллионов рублей якобы за нарушение прав метро на товарные знаки.

Девятый арбитражный апелляционный суд по-другому оценил доказательства ответчика. Он признал необоснованными выводы о контрафактности карт. Суд установил, что в отличие от большинства карт, которые являются собственностью эмитента и передаются в залог пассажиру на пять лет, небольшие тиражи карт "с неклассическим дизайном" выпускаются для сувенирных магазинов и продаются пассажирам в собственность. Именно такие карты, законно приобретенные у метро и его представителей, Стоцкий предлагал на Ozon, что подтверждается представленными им чеками, подчеркнула апелляция. Суд по интеллектуальным правам в августе согласился с апелляцией.