10:17 19.11.2025
Верховный суд разрешил предпринимателю продавать на Ozon карты "Тройка"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые разрешили индивидуальному предпринимателю Дмитрию Стоцкому продавать на маркетплейсе Ozon транспортные карты "Тройка" и отменили взыскание с него почти 5 миллионов рублей якобы за нарушение прав метро на товарные знаки.
Как говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, изучив кассационную жалобу московского метрополитена, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
Метро подало иск к Стоцкому в июне 2024 года. Как сообщил истец, ему стало известно, что на маркетплейсе Ozon ответчик рекламирует, предлагает к продаже и продает транспортные карты "Тройка", при этом незаконно, то есть без разрешения истца, использует принадлежащие метрополитену два товарных знака в 330 карточках товаров на сайте, а также на самих товарах. Истец попросил взыскать с нарушителя его исключительных прав на товарные знаки по 20 тысяч рублей за каждый случай нарушения - в сумме около 7 миллионов рублей.
По данным Роспатента, товарные знаки, ставшие предметом спора, были зарегистрированы московским метрополитеном в 2018 году для большого количества классов товаров и услуг. Это комбинированные товарные знаки, включающие в себя словесный элемент "Тройка" и изображение трех лошадей.
Ответчик заявил в Арбитражном суде Москвы, что он приобрел транспортные карты у истца и иных лиц, сослался на принцип исчерпания права и представил соответствующие чеки. Однако суд согласился с доводами метрополитена, что "сам по себе факт приобретения ответчиком определенного количества транспортных карт "Тройка" у иных лиц и истца не означает, что именно эти карты впоследствии предлагались им к продаже на маркетплейсе… в указанных истцом карточках товара". Первая инстанция в декабре частично удовлетворила иск, взыскав с ответчика по 15 тысяч рублей за каждое нарушение.
Девятый арбитражный апелляционный суд по-другому оценил доказательства ответчика. Он признал необоснованными выводы о контрафактности карт. Суд установил, что в отличие от большинства карт, которые являются собственностью эмитента и передаются в залог пассажиру на пять лет, небольшие тиражи карт "с неклассическим дизайном" выпускаются для сувенирных магазинов и продаются пассажирам в собственность. Именно такие карты, законно приобретенные у метро и его представителей, Стоцкий предлагал на Ozon, что подтверждается представленными им чеками, подчеркнула апелляция. Суд по интеллектуальным правам в августе согласился с апелляцией.
OzonФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)МоскваРоссияЭкономика
 
 
