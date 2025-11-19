Рейтинг@Mail.ru
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 19.11.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена второй раз за день на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.11.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена второй раз за день на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в среду утром тревогу уже объявляли на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Согласно данным ресурса, на этот раз тревога была объявлена в регионах практически одновременно – около 11.30 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
