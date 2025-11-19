https://ria.ru/20251119/trevoga-2055881202.html
На территории Туапсинского округа объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Туапсинского округа, население призвали не выходить на улицу, сообщил глава округа Сергей Бойко в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей бойко
безопасность
туапсе
сергей бойко, безопасность, туапсе
