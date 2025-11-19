https://ria.ru/20251119/trassa-2055913997.html
Кобзев: дублер автозимника трассы "Вилюй" создадут в партнерстве с Якутией
Кобзев: дублер автозимника трассы "Вилюй" создадут в партнерстве с Якутией - РИА Новости, 19.11.2025
Кобзев: дублер автозимника трассы "Вилюй" создадут в партнерстве с Якутией
В рамках Российской транспортной недели достигнута принципиальная договоренность между Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия) о совместной работе по... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T08:52:00+03:00
2025-11-19T08:52:00+03:00
2025-11-19T08:52:00+03:00
иркутская область
таксимо
мирный
игорь кобзев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055913710_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_e4ebe0706912f2268499b421758c9ae1.jpg
иркутская область
таксимо
мирный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055913710_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_323e1f476d600b92ce87f3e43220fb70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, таксимо, мирный, игорь кобзев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Иркутская область, Таксимо, Мирный, Игорь Кобзев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Кобзев: дублер автозимника трассы "Вилюй" создадут в партнерстве с Якутией
Приангарье и Якутия поговорились о создании дублера автозимника трассы "Вилюй"
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В рамках Российской транспортной недели достигнута принципиальная договоренность между Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия) о совместной работе по созданию автодороги из якутского города Мирный в поселок Таксимо в Республике Бурятия через Иркутскую область, которая станет дублером автозимника федеральной автодороги А-331 "Вилюй", сообщил РИА Новости губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
«
"Мы сегодня договорились с Айсеном Сергеевичем (Николаевым, главой Республики Саха (Якутия) – ред.) о том, что мы соединим трассу "Вилюй" от Усть-Кута
до Мирного дублером автозимника "Вилюя". Айсен Сергеевич в принципе одобрил этот подход", – рассказал Кобзев
.
По словам губернатора, трасса "Вилюй" трудна для проезда, по отдельным участкам можно проехать только зимой.
«
"Там минимум населенных пунктов и нет опорных территорий. Может быть, в рамках концессии трасса будет популярна, потому что грузы пойдут на север в рамках северного завоза", – отметил Кобзев.
Губернатор подчеркнул, что достигнута принципиальная договоренность о том, что работы начнутся как со стороны Иркутской области
, так и Якутии. Маршрут трассы будет таким: из Усть-Кута по действующим автодорогам регионального значения до поселка Таксимо
в Бурятии
, затем до города Бадайбо и рабочего поселка Кропоткин
в Иркутской области. Далее дорогу планируют довести до существующего участка федеральной автодороги А-331 "Вилюй" в районе города Мирный
в Республике Саха (Якутия). Это позволит задействовать большее количество опорных населенных пунктов. Ожидается, что к проекту проявят интерес крупные компании-инвесторы.
«
"Мы сегодня строим мост в Бодайбо
через реку Витим, который соединит населенный пункт с поселком Таксимо, и дальше уже саму трассу. К работе нужно приступать основательно", – подчеркнул Кобзев.
"Транспортная неделя – 2025" проводится министерством транспорта РФ
в московском Гостином дворе с 15 по 20 ноября. Центральным событием недели стал XIX Международный форум и выставка "Транспорт России", где собираются представители федеральных и региональных органов власти, ведущих транспортных компаний, эксперты и представители бизнес-сообщества.