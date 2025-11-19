Рейтинг@Mail.ru
Кобзев: дублер автозимника трассы "Вилюй" создадут в партнерстве с Якутией - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/trassa-2055913997.html
Кобзев: дублер автозимника трассы "Вилюй" создадут в партнерстве с Якутией
Кобзев: дублер автозимника трассы "Вилюй" создадут в партнерстве с Якутией - РИА Новости, 19.11.2025
Кобзев: дублер автозимника трассы "Вилюй" создадут в партнерстве с Якутией
В рамках Российской транспортной недели достигнута принципиальная договоренность между Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия) о совместной работе по... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T08:52:00+03:00
2025-11-19T08:52:00+03:00
иркутская область
таксимо
мирный
игорь кобзев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055913710_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_e4ebe0706912f2268499b421758c9ae1.jpg
иркутская область
таксимо
мирный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055913710_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_323e1f476d600b92ce87f3e43220fb70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, таксимо, мирный, игорь кобзев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Иркутская область, Таксимо, Мирный, Игорь Кобзев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Кобзев: дублер автозимника трассы "Вилюй" создадут в партнерстве с Якутией

Приангарье и Якутия поговорились о создании дублера автозимника трассы "Вилюй"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИгорь Кобзев и Айсен Николаев на международном форуме и выставке "Транспорт России"
Игорь Кобзев и Айсен Николаев на международном форуме и выставке Транспорт России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Игорь Кобзев и Айсен Николаев на международном форуме и выставке "Транспорт России"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В рамках Российской транспортной недели достигнута принципиальная договоренность между Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия) о совместной работе по созданию автодороги из якутского города Мирный в поселок Таксимо в Республике Бурятия через Иркутскую область, которая станет дублером автозимника федеральной автодороги А-331 "Вилюй", сообщил РИА Новости губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
«
"Мы сегодня договорились с Айсеном Сергеевичем (Николаевым, главой Республики Саха (Якутия) – ред.) о том, что мы соединим трассу "Вилюй" от Усть-Кута до Мирного дублером автозимника "Вилюя". Айсен Сергеевич в принципе одобрил этот подход", – рассказал Кобзев.
По словам губернатора, трасса "Вилюй" трудна для проезда, по отдельным участкам можно проехать только зимой.
«
"Там минимум населенных пунктов и нет опорных территорий. Может быть, в рамках концессии трасса будет популярна, потому что грузы пойдут на север в рамках северного завоза", – отметил Кобзев.
Губернатор подчеркнул, что достигнута принципиальная договоренность о том, что работы начнутся как со стороны Иркутской области, так и Якутии. Маршрут трассы будет таким: из Усть-Кута по действующим автодорогам регионального значения до поселка Таксимо в Бурятии, затем до города Бадайбо и рабочего поселка Кропоткин в Иркутской области. Далее дорогу планируют довести до существующего участка федеральной автодороги А-331 "Вилюй" в районе города Мирный в Республике Саха (Якутия). Это позволит задействовать большее количество опорных населенных пунктов. Ожидается, что к проекту проявят интерес крупные компании-инвесторы.
«
"Мы сегодня строим мост в Бодайбо через реку Витим, который соединит населенный пункт с поселком Таксимо, и дальше уже саму трассу. К работе нужно приступать основательно", – подчеркнул Кобзев.
"Транспортная неделя – 2025" проводится министерством транспорта РФ в московском Гостином дворе с 15 по 20 ноября. Центральным событием недели стал XIX Международный форум и выставка "Транспорт России", где собираются представители федеральных и региональных органов власти, ведущих транспортных компаний, эксперты и представители бизнес-сообщества.
 
Иркутская областьТаксимоМирныйИгорь КобзевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала