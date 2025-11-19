https://ria.ru/20251119/tramp-2056153117.html
Трамп заявил, что пошлины вернули США уважение на мировой арене
Трамп заявил, что пошлины вернули США уважение на мировой арене
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские союзники "относились к стране хуже врагов", но введенные Вашингтоном пошлины вернули Соединенным Штатам... РИА Новости, 19.11.2025
Трамп заявил, что американские союзники относились к США хуже врагов