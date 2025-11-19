Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что пошлины вернули США уважение на мировой арене - РИА Новости, 19.11.2025
23:33 19.11.2025
Трамп заявил, что пошлины вернули США уважение на мировой арене
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские союзники "относились к стране хуже врагов", но введенные Вашингтоном пошлины вернули Соединенным Штатам... РИА Новости, 19.11.2025
2025
Трамп заявил, что пошлины вернули США уважение на мировой арене

Трамп заявил, что американские союзники относились к США хуже врагов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские союзники "относились к стране хуже врагов", но введенные Вашингтоном пошлины вернули Соединенным Штатам уважение.
"Пошлины, честно говоря, стали лучшим, что когда-либо случалось с нашей страной. Ими всегда пользовались против нас, а у нас не было людей достаточно умных, чтобы применять их в обратном направлении… Некоторые наши друзья в торговле поступали с нами намного хуже врагов, но теперь все исправлено и все снова уважают нас", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
Он добавил, что в условиях пошлин США "пользуются уважением" на мировой арене, и "это идет только на пользу".
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп вывел ряд продовольственных товаров из-под действия пошлин
15 ноября, 00:55
 
