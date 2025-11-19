https://ria.ru/20251119/tramp-2056152983.html
Трамп заявил, что ВПК США находится на самом высоком уровне
Трамп заявил, что ВПК США находится на самом высоком уровне - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп заявил, что ВПК США находится на самом высоком уровне
Военно-промышленный комплекс США находится на самом высоком уровне в плане производства, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T23:30:00+03:00
2025-11-19T23:30:00+03:00
2025-11-19T23:30:00+03:00
экономика
сша
саудовская аравия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20251119/tramp-2056123622.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, саудовская аравия, дональд трамп
Экономика, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что ВПК США находится на самом высоком уровне
Трамп: ВПК США находится на самом высоком уровне в плане производства