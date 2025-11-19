Трамп заверил, что Вашингтон и Эр-Рияд обеспечат мир в Газе

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен гарантировать соблюдение режима прекращения огня в Газе совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
"ООН поддержала так называемый совет мира, возглавляемый человеком по имени Дональд Джон Трамп. Я согласился его возглавить. Они попросили меня его возглавить... Нам повезет иметь наследного принца в качестве очень уважаемого члена совета", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
Трамп отметил, что в "ближайшие месяцы" вместе с кронпринцем "собираются обеспечить" прекращение огня на Ближнем Востоке.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".
