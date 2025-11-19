Рейтинг@Mail.ru
Трамп заверил, что Вашингтон и Эр-Рияд обеспечат мир в Газе - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/tramp-2056151352.html
Трамп заверил, что Вашингтон и Эр-Рияд обеспечат мир в Газе
Трамп заверил, что Вашингтон и Эр-Рияд обеспечат мир в Газе - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп заверил, что Вашингтон и Эр-Рияд обеспечат мир в Газе
Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен гарантировать соблюдение режима прекращения огня в Газе совместно с наследным принцем Саудовской Аравии... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T23:13:00+03:00
2025-11-19T23:13:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
ближний восток
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055930077_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1e3db113e68e674181cd76083be16537.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055601614.html
https://ria.ru/20251118/dmitriev-2055618805.html
сша
саудовская аравия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055930077_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2beffc280f79b7a94ed254cdc46ab8a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, ближний восток, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заверил, что Вашингтон и Эр-Рияд обеспечат мир в Газе

Трамп: США и Саудовская Аравия обеспечат мир в Газе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен гарантировать соблюдение режима прекращения огня в Газе совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
"ООН поддержала так называемый совет мира, возглавляемый человеком по имени Дональд Джон Трамп. Я согласился его возглавить. Они попросили меня его возглавить... Нам повезет иметь наследного принца в качестве очень уважаемого члена совета", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп поблагодарил Россию и КНР, воздержавшихся на голосовании ООН по Газе
18 ноября, 01:59
Трамп отметил, что в "ближайшие месяцы" вместе с кронпринцем "собираются обеспечить" прекращение огня на Ближнем Востоке.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Дмитриев назвал причину принятия резолюции СБ ООН по Газе
18 ноября, 06:22
 
В миреСШАСаудовская АравияБлижний ВостокДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)ООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала