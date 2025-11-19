Рейтинг@Mail.ru
Трамп пошутил про индейку и Турцию - РИА Новости, 19.11.2025
22:47 19.11.2025
Трамп пошутил про индейку и Турцию
Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на индейку в США снизились на 33%, в шутку уточнив, что говорит именно об индейке, а не о Турции, название которой... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
турция
дональд трамп
джо байден
в мире, сша, турция, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Турция, Дональд Трамп, Джо Байден
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на индейку в США снизились на 33%, в шутку уточнив, что говорит именно об индейке, а не о Турции, название которой звучит на английском точно так же.
В США 27 ноября отмечается день благодарения, на который в стране традиционно готовят индейку. В английском языке слово turkey означает как индейку, так и, в случае, если оно пишется с большой буквы - Турцию.
"Цены на индейку снизились на, только задумайтесь, 33%, и я не говорю о стране Турции. У них все хорошо, у Эрдогана все хорошо. Я не хочу, чтобы он звонил мне и говорил "я не снизился на 33%", - сказал Трамп, выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.
Трамп регулярно упоминает успехи своей администрации в снижении цен на продукты питания и сравнивает свою работу с администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, при которой, по его словам, цены были в разы выше.
В миреСШАТурцияДональд ТрампДжо Байден
 
 
