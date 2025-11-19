https://ria.ru/20251119/tramp-2056148648.html
Трамп пошутил про индейку и Турцию
Трамп пошутил про индейку и Турцию - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп пошутил про индейку и Турцию
Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на индейку в США снизились на 33%, в шутку уточнив, что говорит именно об индейке, а не о Турции, название которой... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:47:00+03:00
в мире
сша
турция
дональд трамп
джо байден
