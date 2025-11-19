Рейтинг@Mail.ru
Трамп: Путин удивился урегулированию между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 19.11.2025
22:44 19.11.2025
Трамп: Путин удивился урегулированию между Арменией и Азербайджаном
Трамп: Путин удивился урегулированию между Арменией и Азербайджаном
Президент США Дональд Трамп считает, что российского лидера Владимира Путина удивила его способность урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
армения
азербайджан
дональд трамп
владимир путин
ильхам алиев
в мире, сша, армения, азербайджан, дональд трамп, владимир путин, ильхам алиев
В мире, США, Армения, Азербайджан, Дональд Трамп, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Трамп: Путин удивился урегулированию между Арменией и Азербайджаном

Трамп: Путин удивился урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что российского лидера Владимира Путина удивила его способность урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном.
"Путин позвонил мне и сказал, что поверить не может, что я добился урегулирования этого", - сказал Трамп на инвестиционном форуме СШАСаудовская Аравия.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп заявил, что ему осталось урегулировать один конфликт
