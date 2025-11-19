Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США были горсткой дураков
22:46 19.11.2025
Трамп заявил, что США были горсткой дураков
США были позором для всего мира, представляя собой горстку дураков, которых никто не уважал, но это время прошло, уверен американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 19.11.2025
Трамп заявил, что США были горсткой дураков

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США были позором для всего мира, представляя собой горстку дураков, которых никто не уважал, но это время прошло, уверен американский президент Дональд Трамп.
"Они нас не уважали. Мы были горсткой дураков, и наш президент не мог вставать, говорить, подниматься по трапу. У нас были люди, которые не знали, какого черта они делали. Мы были позором для всего мира", - заявил он, выступая на саммите США и Саудовской Аравии в Вашингтоне.
Глава Белого дома выразил уверенность, что это время прошло и теперь Штаты пользуются таким уважением, которого не было раньше.
