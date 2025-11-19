https://ria.ru/20251119/tramp-2056147789.html
Трамп заявил, что США были горсткой дураков
США были позором для всего мира, представляя собой горстку дураков, которых никто не уважал, но это время прошло, уверен американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 19.11.2025
