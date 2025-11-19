https://ria.ru/20251119/tramp-2056147494.html
Трамп признал, что его рейтинги упали
Трамп признал, что его рейтинги упали - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп признал, что его рейтинги упали
Президент США Дональд Трамп заявил, что хоть его рейтинги и упали, он популярен у умных людей, а благодаря им рейтинги растут. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
Трамп заявил, что его рейтинги упали, но он популярен у умных людей