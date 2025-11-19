Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы 2020 года, по итогам которых победил Джо Байден, были "сфальсифицированы", отметив, что это "уже доказано".
"Когда я ушёл, это были сфальсифицированные выборы, но ничего - раньше все сходили с ума, когда я так говорил. Теперь никто не спорит, потому что это доказано и продолжает доказываться", - сказал Трамп в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
По его словам, при его администрации объём выплат по программе продовольственных талонов составлял около 7 миллиардов долларов, тогда как сейчас эта сумма, утверждает он, выросла до 47 миллиардов долларов. Трамп связал это с политикой действующей администрации, заявив, что "при Байдене и Харрис всё вышло из-под контроля".
"Если Камала придёт, это будет то же самое - полная некомпетентность. Их политика - открытые границы, мужчины в женском спорте, трансгендеры повсюду. Худшая политика", - сказал он.