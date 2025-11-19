Рейтинг@Mail.ru
Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/tramp-2056147316.html
Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы
Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы
Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы 2020 года, по итогам которых победил Джо Байден, были "сфальсифицированы", отметив, что это "уже доказано". РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:37:00+03:00
2025-11-19T22:37:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20251119/tramp-2056146971.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы

Трамп вновь назвал выборы 2020 года сфальсифицированными

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы 2020 года, по итогам которых победил Джо Байден, были "сфальсифицированы", отметив, что это "уже доказано".
"Когда я ушёл, это были сфальсифицированные выборы, но ничего - раньше все сходили с ума, когда я так говорил. Теперь никто не спорит, потому что это доказано и продолжает доказываться", - сказал Трамп в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
По его словам, при его администрации объём выплат по программе продовольственных талонов составлял около 7 миллиардов долларов, тогда как сейчас эта сумма, утверждает он, выросла до 47 миллиардов долларов. Трамп связал это с политикой действующей администрации, заявив, что "при Байдене и Харрис всё вышло из-под контроля".
"Если Камала придёт, это будет то же самое - полная некомпетентность. Их политика - открытые границы, мужчины в женском спорте, трансгендеры повсюду. Худшая политика", - сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп заявил, что при нем США перестали выглядеть "кучкой глупцов"
Вчера, 22:37
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала