Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы 2020 года, по итогам которых победил Джо Байден, были "сфальсифицированы", отметив, что это "уже доказано".

"Если Камала придёт, это будет то же самое - полная некомпетентность. Их политика - открытые границы, мужчины в женском спорте, трансгендеры повсюду. Худшая политика", - сказал он.