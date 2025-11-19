Трамп заявил, что при нем США перестали выглядеть "кучкой глупцов"

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что при нем Соединенные Штаты перестали выглядеть "кучкой глупцов" в глазах других стран.

Ранее американский лидер заявлял, что что за год США превратились из "мертвой" в "самую горячую" страну мира.