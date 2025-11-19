Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что при нем США перестали выглядеть "кучкой глупцов" - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/tramp-2056146971.html
Трамп заявил, что при нем США перестали выглядеть "кучкой глупцов"
Трамп заявил, что при нем США перестали выглядеть "кучкой глупцов" - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп заявил, что при нем США перестали выглядеть "кучкой глупцов"
Президент США Дональд Трамп заявил, что при нем Соединенные Штаты перестали выглядеть "кучкой глупцов" в глазах других стран. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:37:00+03:00
2025-11-19T22:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_42455eda28f57f5db30f4dee37d50e5d.jpg
https://ria.ru/20251119/ssha-2056139653.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_b7d589915db64f248b7520d7425d687a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что при нем США перестали выглядеть "кучкой глупцов"

Трамп заявил, что США перестали выглядеть кучкой глупцов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что при нем Соединенные Штаты перестали выглядеть "кучкой глупцов" в глазах других стран.
"Наши союзы процветают так, как никогда раньше, и, знаете, они снова уважают Америку. Они не уважали нас. Мы были как кучка глупцов. У нас был президент, который не мог встать и говорить, не мог подняться по лестнице. У нас были люди, которые не имели представления, что они вообще делают. Мы были позорищем для всего мира, но теперь у нас есть люди, которых уважают так, как никогда прежде", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
Ранее американский лидер заявлял, что что за год США превратились из "мертвой" в "самую горячую" страну мира.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США готовы вести себя отвратительно с врагами, заявил Трамп
Вчера, 21:48
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала