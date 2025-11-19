https://ria.ru/20251119/tramp-2056139507.html
Трамп заявил, что ему осталось урегулировать один конфликт
Трамп заявил, что ему осталось урегулировать один конфликт - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп заявил, что ему осталось урегулировать один конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировал восемь вооружённых конфликтов и намерен довести до завершения ещё один, подчеркнув, что раньше считал его... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:47:00+03:00
2025-11-19T21:47:00+03:00
2025-11-19T21:47:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_42455eda28f57f5db30f4dee37d50e5d.jpg
https://ria.ru/20251119/tramp-2056138999.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_b7d589915db64f248b7520d7425d687a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что ему осталось урегулировать один конфликт
Трамп заявил, что урегулировал восемь конфликтов и намерен завершить еще один