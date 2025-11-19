Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 19.11.2025 (обновлено: 22:25 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/tramp-2056138999.html
Трамп уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт
Трамп уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп убежден, что он сможет урегулировать украинский конфликт, поскольку уже продемонстрировал способности переговорщика в ходе... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:44:00+03:00
2025-11-19T22:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251119/tramp-2056139507.html
https://ria.ru/20251119/razgovor-2056138340.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт

Трамп убежден, что сможет урегулировать конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что он сможет урегулировать украинский конфликт, поскольку уже продемонстрировал способности переговорщика в ходе разрешения восьми других кризисов.
"Я урегулировал одну войну, которая шла 36 лет, за день. Другая - 132 года. Я это урегулировал. Я урегулировал восемь войн. Осталась еще одна", - сказал Трамп на инвестиционном форуме США - Саудовская Аравия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп заявил, что ему осталось урегулировать один конфликт
Вчера, 21:47
Президент США подчеркнул, что украинский конфликт тоже будет урегулирован.
"Я не нуждаюсь в помощи", - добавил Трамп, уточнив при этом, что всё-таки рассчитывает на нее со стороны российского руководства.
Американский лидер выразил уверенность, что он "хорош в разрешении споров, и так всегда было".
"Я это все годы очень хорошо делал, даже до этого (момента - ред.)", - сказал Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Разговор Путина и Трампа можно организовать моментально, заявил Песков
Вчера, 21:41
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала