Трамп уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что он сможет урегулировать украинский конфликт, поскольку уже продемонстрировал способности переговорщика в ходе разрешения восьми других кризисов.

Саудовская Аравия. "Я урегулировал одну войну, которая шла 36 лет, за день. Другая - 132 года. Я это урегулировал. Я урегулировал восемь войн. Осталась еще одна", - сказал Трамп на инвестиционном форуме США

Президент США подчеркнул, что украинский конфликт тоже будет урегулирован.

"Я не нуждаюсь в помощи", - добавил Трамп, уточнив при этом, что всё-таки рассчитывает на нее со стороны российского руководства.

Американский лидер выразил уверенность, что он "хорош в разрешении споров, и так всегда было".