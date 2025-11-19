https://ria.ru/20251119/tramp-2056138999.html
Трамп уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт
Трамп уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп убежден, что он сможет урегулировать украинский конфликт, поскольку уже продемонстрировал способности переговорщика в ходе... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:44:00+03:00
2025-11-19T21:44:00+03:00
2025-11-19T22:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251119/tramp-2056139507.html
https://ria.ru/20251119/razgovor-2056138340.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт
Трамп убежден, что сможет урегулировать конфликт на Украине
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что он сможет урегулировать украинский конфликт, поскольку уже продемонстрировал способности переговорщика в ходе разрешения восьми других кризисов.
"Я урегулировал одну войну, которая шла 36 лет, за день. Другая - 132 года. Я это урегулировал. Я урегулировал восемь войн. Осталась еще одна", - сказал Трамп
на инвестиционном форуме США
- Саудовская Аравия
.
Президент США подчеркнул, что украинский конфликт тоже будет урегулирован.
"Я не нуждаюсь в помощи", - добавил Трамп, уточнив при этом, что всё-таки рассчитывает на нее со стороны российского руководства.
Американский лидер выразил уверенность, что он "хорош в разрешении споров, и так всегда было".
"Я это все годы очень хорошо делал, даже до этого (момента - ред.)", - сказал Трамп.