Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал украинский конфликт "бредовым" - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/tramp-2056135146.html
Трамп назвал украинский конфликт "бредовым"
Трамп назвал украинский конфликт "бредовым" - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп назвал украинский конфликт "бредовым"
Президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт "бредовым", выразив надежду на его завершение. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:26:00+03:00
2025-11-19T21:26:00+03:00
в мире
сша
азербайджан
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251119/smi-2056126082.html
сша
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, азербайджан, россия, дональд трамп
В мире, США, Азербайджан, Россия, Дональд Трамп
Трамп назвал украинский конфликт "бредовым"

Трамп назвал украинский конфликт бредовым, выразив надежду на его завершение

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт "бредовым", выразив надежду на его завершение.
"Но я спас множество людей, миллионы людей во многих других войнах. Азербайджан, вы знаете, что там происходило? Я уладил это. Это продолжалось много-много лет. (Президент России Владимир - ред.) Путин звонил мне и сказал: "Я не могу поверить, что вы все уладили, мы долго пытались уладить это". Я сказал: не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
Трамп также выразил надежду на завершение конфликта.
Американский лидер использовал определение freaking war. Слово freaking используют как литературную замену нецензурному выражению и его можно понимать, как "сводящий с ума", "пугающий", "бредовый".
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
План США по Украине предполагает уступки земель, пишут СМИ
Вчера, 20:44
 
В миреСШААзербайджанРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала