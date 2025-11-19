ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт "бредовым", выразив надежду на его завершение.
"Но я спас множество людей, миллионы людей во многих других войнах. Азербайджан, вы знаете, что там происходило? Я уладил это. Это продолжалось много-много лет. (Президент России Владимир - ред.) Путин звонил мне и сказал: "Я не могу поверить, что вы все уладили, мы долго пытались уладить это". Я сказал: не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
Трамп также выразил надежду на завершение конфликта.
Американский лидер использовал определение freaking war. Слово freaking используют как литературную замену нецензурному выражению и его можно понимать, как "сводящий с ума", "пугающий", "бредовый".