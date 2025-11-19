ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт "бредовым", выразив надежду на его завершение.

Американский лидер использовал определение freaking war. Слово freaking используют как литературную замену нецензурному выражению и его можно понимать, как "сводящий с ума", "пугающий", "бредовый".