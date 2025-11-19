Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США движутся в правильном направлении - РИА Новости, 19.11.2025
21:25 19.11.2025
Трамп заявил, что США движутся в правильном направлении
Трамп заявил, что США движутся в правильном направлении - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп заявил, что США движутся в правильном направлении
Президент США Дональд Трамп в среду на фоне падающих рейтингов одобрения его работы заявил, что Штаты движутся в самом правильном направлении под его... РИА Новости, 19.11.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США движутся в правильном направлении

Трамп заявил, что США движутся в правильном направлении под его руководством

© AP Photo / Jacquelyn Martin Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду на фоне падающих рейтингов одобрения его работы заявил, что Штаты движутся в самом правильном направлении под его руководством.
"Мы двигались в очень плохом направлении, а теперь движемся в лучшем направлении", - заявил Трамп на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.
Во вторник стало известно, что рейтинг одобрения работы Трампа упал до самого низкого значения с момента его возвращения в Белый дом, согласно опросу компании Ipsos и агентства Reuters.
Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США заинтересованы в процветании и безопасности в мире, утверждает Трамп
