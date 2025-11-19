https://ria.ru/20251119/tramp-2056134576.html
Трамп заявил, что США движутся в правильном направлении
Трамп заявил, что США движутся в правильном направлении - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп заявил, что США движутся в правильном направлении
Президент США Дональд Трамп в среду на фоне падающих рейтингов одобрения его работы заявил, что Штаты движутся в самом правильном направлении под его...
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду на фоне падающих рейтингов одобрения его работы заявил, что Штаты движутся в самом правильном направлении под его руководством.
"Мы двигались в очень плохом направлении, а теперь движемся в лучшем направлении", - заявил Трамп
на инвестиционном форуме США
и Саудовской Аравии
.
Во вторник стало известно, что рейтинг одобрения работы Трампа упал до самого низкого значения с момента его возвращения в Белый дом, согласно опросу компании Ipsos и агентства Reuters.
Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США.