Трамп заявил, что был готов ввести пошлины против Индии и Пакистана

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что был готов ввести 350-процентные импортные пошлины против Индии и Пакистана, чтобы остановить эскалацию между двумя странами, которые, по его словам, стояли на пороге ядерного конфликта.