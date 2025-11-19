https://ria.ru/20251119/tramp-2056133551.html
Трамп заявил, что был готов ввести пошлины против Индии и Пакистана
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что был готов ввести 350-процентные импортные пошлины против Индии и Пакистана, чтобы остановить эскалацию между двумя странами, которые, по его словам, стояли на пороге ядерного конфликта.
"Индия и Пакистан
собирались идти друг на друга - ядерное оружие. И я сказал: "Ладно, можете идти, но я ввожу 350% пошлины против каждой страны. Больше никакой торговли с США", - заявил Трамп
, выступая на инвестиционном форуме США
и Саудовской Аравии
.
По его словам, после жесткого предупреждения стороны согласились на деэскалацию.
"Я был полностью готов: 350% тариф - чтобы урегулировать ту войну", - добавил он.