Трамп заявил, что Путин знает о его "разочаровании" темпами урегулирования
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин знает о его "разочаровании" темпами урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп: Путин знает о разочаровании темпами урегулирования на Украине