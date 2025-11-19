https://ria.ru/20251119/tramp-2056130437.html
Трамп уверен, что весь мир заинтересован в поставках американского оружия
Трамп уверен, что весь мир заинтересован в поставках американского оружия - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп уверен, что весь мир заинтересован в поставках американского оружия
Президент США Дональд Трамп уверен, что весь мир заинтересован в поставках американского оружия, включая ракеты и истребители. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:04:00+03:00
2025-11-19T21:04:00+03:00
2025-11-19T21:04:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251119/tramp-2056123622.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
Трамп уверен, что весь мир заинтересован в поставках американского оружия
Трамп: весь мир заинтересован в оружии из США, включая ракеты и истребители