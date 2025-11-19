https://ria.ru/20251119/tramp-2056123622.html
Работа по созданию новейшего истребителя F-47 уже началась, заявил Трамп
Работа по созданию новейшего истребителя F-47 уже началась, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Boeing уже приступила к разработке новейшего американского истребителя F-47. РИА Новости, 19.11.2025
