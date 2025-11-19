Рейтинг@Mail.ru
Работа по созданию новейшего истребителя F-47 уже началась, заявил Трамп - РИА Новости, 19.11.2025
20:35 19.11.2025
Работа по созданию новейшего истребителя F-47 уже началась, заявил Трамп
Работа по созданию новейшего истребителя F-47 уже началась, заявил Трамп - РИА Новости, 19.11.2025
Работа по созданию новейшего истребителя F-47 уже началась, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Boeing уже приступила к разработке новейшего американского истребителя F-47. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:35:00+03:00
2025-11-19T20:35:00+03:00
Работа по созданию новейшего истребителя F-47 уже началась, заявил Трамп

Трамп: Boeing приступила к разработке новейшего американского истребителя F-47

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Boeing уже приступила к разработке новейшего американского истребителя F-47.
"Компания Boeing уже приступила к созданию истребителя F-47", - сказал Трамп, выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.
Трамп анонсировал скорые ядерные испытания
