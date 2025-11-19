Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе обвинили ФБР в сокрытии материалов по покушению на Трампа - РИА Новости, 19.11.2025
17:58 19.11.2025 (обновлено: 17:59 19.11.2025)
В конгрессе обвинили ФБР в сокрытии материалов по покушению на Трампа
В конгрессе обвинили ФБР в сокрытии материалов по покушению на Трампа
Члены следственного комитета конгресса США, расследовавшие покушение на нынешнего президента, а на тот момент кандидата в президенты Дональда Трампа на... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:58:00+03:00
2025-11-19T17:59:00+03:00
в мире
дональд трамп
такер карлсон
фбр
конгресс сша
в мире, дональд трамп, такер карлсон, фбр, конгресс сша
В мире, Дональд Трамп, Такер Карлсон, ФБР, Конгресс США
В конгрессе обвинили ФБР в сокрытии материалов по покушению на Трампа

NYP: ФБР не передало конгрессу материалы по делу о покушении на Трампа

Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Члены следственного комитета конгресса США, расследовавшие покушение на нынешнего президента, а на тот момент кандидата в президенты Дональда Трампа на выступлении в Батлере в 2024 году, обвинили ФБР в том, что бюро не предоставило им часть материалов, связанных с делом, сообщила газета New York Post.
"ФБР никогда не передавало эти материалы конгрессу", - заявил конгрессмен-республиканец Майк Келли, комментируя данные о публикациях в соцсетях предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Белом доме призвали рассказать американцам правду о покушении на Трампа
18 ноября, 18:37
По словам политика, в постах Крукса содержались высказывания, оправдывающие политическое насилие. Келли отметил, что расследование оставило "слишком много безответных вопросов" и обвинил бюро в том, что оно "не хочет, чтобы люди знали правду".
Его коллега Пэт Фэллон добавил, что не помнит, чтобы ФБР передавало комитету какие-либо сведения об онлайн-активности Крукса, и призвал возобновить расследование.
Ранее американский журналист Такер Карлсон также обвинил ФБР в сокрытии информации о Круксе, включая его пользовательскую историю в интернете.
Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Политик получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории, где проходило мероприятие, и был ликвидирован на месте.
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения
31 октября, 13:43
 
В миреДональд ТрампТакер КарлсонФБРКонгресс США
 
 
