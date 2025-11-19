Рейтинг@Mail.ru
Трамп пошутил, что визит Роналду в Белый дом поднял его авторитет у сына - РИА Новости, 19.11.2025
05:28 19.11.2025 (обновлено: 11:05 19.11.2025)
Трамп пошутил, что визит Роналду в Белый дом поднял его авторитет у сына
Трамп пошутил, что визит Роналду в Белый дом поднял его авторитет у сына - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп пошутил, что визит Роналду в Белый дом поднял его авторитет у сына
Президент США Дональд Трамп в среду пошутил, что визит известного футболиста Криштиану Роналду на ужин в Белый дом помог ему поднять авторитет в глазах... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
amazon
сша
саудовская аравия
2025
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа), amazon
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА), Amazon
Трамп пошутил, что визит Роналду в Белый дом поднял его авторитет у сына

Трамп заявил, что сын стал уважать его после встречи с футболистом Роналду

Торжественный ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в Восточном зале Белого дома
Торжественный ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Торжественный ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в Восточном зале Белого дома
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду пошутил, что визит известного футболиста Криштиану Роналду на ужин в Белый дом помог ему поднять авторитет в глазах собственного сына Бэррона.
Роналду, выступающий за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", вместе с невестой Джорджиной Родригес посетил прием, организованный в рамках визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Илон Маск на торжественном ужине в Белом доме в честь визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Роналду, Безос и Маск пришли на ужин в Белом доме
Вчера, 04:26
"Знаете, мой сын является большим фанатом Роналду... Бэррон смог с ним встретиться, и, думаю, теперь он уважает своего отца чуть больше – просто за то, что я познакомил их", – заявил Трамп на мероприятии.
Это было первое публичное появление звезды футбола на территории США после того, как в 2017 году американская учительница Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании.
Среди гостей, которые также присутствовали на этом мероприятии, были глава ФИФА Джанни Инфантино, основатель Amazon Джефф Безос и предприниматель Илон Маск.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
У Трампа родился внук
16 мая, 12:32
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Джанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Amazon
 
 
