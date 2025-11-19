https://ria.ru/20251119/tramp-2055896399.html
Трамп оценил экономическую трансформацию Саудовской Аравии
Саудовская Аравия смогла совершить успешную экономическую трансформацию и добилась больших успехов, считает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.11.2025
саудовская аравия
сша
