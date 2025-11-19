Трамп снова поблагодарил Россию за голосование по резолюции по Газе

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз поблагодарил Россию за то, что она не стала голосовать против американской резолюции по Газе в Совете безопасности ООН.
"Организация Объединённых Наций одобрила ее (резолюцию - ред.), можно сказать, единогласно. Китай, который был против, воздержался и не проголосовал против, и Россия, которая тоже была против, не проголосовала против. Мы это ценим, потому что один голос против — и этого бы не случилось", - заявил Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, Совета мира.
