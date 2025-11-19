Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что в Совет мира по Газе хотят войти все страны мира - РИА Новости, 19.11.2025
04:34 19.11.2025 (обновлено: 10:35 19.11.2025)
Трамп заявил, что в Совет мира по Газе хотят войти все страны мира
Президент США Дональд Трамп считает, что в Совет мира по сектору Газа хотят войти все страны мира. РИА Новости, 19.11.2025
в мире, сша, саудовская аравия, россия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Саудовская Аравия, Россия, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Президент США Дональд Трамп выступает во время ужина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Восточном зале Белого дома. 18 ноября 2025
Президент США Дональд Трамп выступает во время ужина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Восточном зале Белого дома. 18 ноября 2025
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что в Совет мира по сектору Газа хотят войти все страны мира.
"Все хотят быть в совете, и в конечном итоге это будет довольно большой совет, потому что в нем будут главы всех крупных стран", - заявил Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Возглавлять совет будет сам Трамп.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, Совета мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп предложил создать "Совет мира" для урегулирования в Газе
29 сентября, 21:58
 
В миреСШАСаудовская АравияРоссияДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)ООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
