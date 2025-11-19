Президент США Дональд Трамп выступает во время ужина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Восточном зале Белого дома. 18 ноября 2025

© Getty Images / Win McNamee Президент США Дональд Трамп выступает во время ужина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Восточном зале Белого дома. 18 ноября 2025

Трамп заявил, что в Совет мира по Газе хотят войти все страны мира

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что в Совет мира по сектору Газа хотят войти все страны мира.

"Все хотят быть в совете, и в конечном итоге это будет довольно большой совет, потому что в нем будут главы всех крупных стран", - заявил Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Возглавлять совет будет сам Трамп.