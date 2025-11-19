https://ria.ru/20251119/tramp-2055894495.html
Трамп заявил, что в Совет мира по Газе хотят войти все страны мира
Трамп заявил, что в Совет мира по Газе хотят войти все страны мира
Президент США Дональд Трамп считает, что в Совет мира по сектору Газа хотят войти все страны мира. РИА Новости, 19.11.2025
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что в Совет мира по сектору Газа хотят войти все страны мира.
"Все хотят быть в совете, и в конечном итоге это будет довольно большой совет, потому что в нем будут главы всех крупных стран", - заявил Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Возглавлять совет будет сам Трамп.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, Совета мира.