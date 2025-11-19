https://ria.ru/20251119/tramp-2055894356.html
Трамп назвал отношения США и Эр-Рияда крепкими
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Эр-Рияд никогда не имели таких сильных партнерских отношений, как сейчас. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
эр-рияд (город)
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
сша
вашингтон (штат)
эр-рияд (город)
