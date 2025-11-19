Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал отношения США и Эр-Рияда крепкими - РИА Новости, 19.11.2025
04:32 19.11.2025
Трамп назвал отношения США и Эр-Рияда крепкими
Трамп назвал отношения США и Эр-Рияда крепкими
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Эр-Рияд никогда не имели таких сильных партнерских отношений, как сейчас. РИА Новости, 19.11.2025
2025
в мире, сша, вашингтон (штат), эр-рияд (город), дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, США, Вашингтон (штат), Эр-Рияд (город), Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Эр-Рияд никогда не имели таких сильных партнерских отношений, как сейчас.
"Сейчас у вас самый лучший друг (на должности президента - ред.). С самого начала между нашими странами сотрудничество было крепким. Этим вечером мы сделаем его ближе и крепче, чем когда-либо. У наших стран никогда не было таких отношений", - заявил Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибыл в Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями
18 ноября, 22:20
 
В миреСШАВашингтон (штат)Эр-Рияд (город)Дональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
