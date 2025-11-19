https://ria.ru/20251119/tramp-2055894212.html
Трамп назвал встречу с наследным принцем Саудовской Аравии важным днем
Трамп назвал встречу с наследным принцем Саудовской Аравии важным днем - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп назвал встречу с наследным принцем Саудовской Аравии важным днем
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом важным днем для обеих стран. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T04:32:00+03:00
2025-11-19T04:32:00+03:00
2025-11-19T10:29:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
сша
саудовская аравия
Трамп назвал встречу с наследным принцем Саудовской Аравии важным днем
