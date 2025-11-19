Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал ситуацию в Газе небольшим беспорядком - РИА Новости, 19.11.2025
04:25 19.11.2025
Трамп назвал ситуацию в Газе небольшим беспорядком
Трамп назвал ситуацию в Газе небольшим беспорядком
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, описывая нынешнюю ситуацию в Газе, назвал ее "небольшим беспорядком".
"Газа, хотя сейчас там похоже небольший беспорядок — так было много лет, скажу вам, многие десятилетия — уже очень близка к тому, чтобы ситуация там улучшилась", — заявил Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана
