Трамп выступит на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии - РИА Новости, 19.11.2025
03:30 19.11.2025
Трамп выступит на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп в среду в 20.00 мск выступит на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, сообщает Белый дом. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
саудовская аравия
вашингтон (штат)
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
сша
саудовская аравия
вашингтон (штат)
в мире, сша, саудовская аравия, вашингтон (штат), дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, США, Саудовская Аравия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в 20.00 мск выступит на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, сообщает Белый дом.
"12.00 по восточному времени США (20.00 мск): президент выступает с речью на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии", - говорится в расписании.
В мире, США, Саудовская Аравия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
