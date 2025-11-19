https://ria.ru/20251119/tramp-2055888808.html
Трамп выступит на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп в среду в 20.00 мск выступит на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, сообщает Белый дом. РИА Новости, 19.11.2025
