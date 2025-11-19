Рейтинг@Mail.ru
Трамп дает ужин в Белом доме в честь Мухаммеда бен Салмана - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/tramp-2055888025.html
Трамп дает ужин в Белом доме в честь Мухаммеда бен Салмана
Трамп дает ужин в Белом доме в честь Мухаммеда бен Салмана - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп дает ужин в Белом доме в честь Мухаммеда бен Салмана
Президент США Дональд Трамп дает торжественный ужин в Белом доме в честь кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T03:18:00+03:00
2025-11-19T03:18:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153334/73/1533347360_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_824f57797d757ccbe3f7661e344ab434.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055857864.html
https://ria.ru/20251118/tramp-2055854540.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153334/73/1533347360_169:0:2480:1733_1920x0_80_0_0_e5b87d9e21c218da815247e1fe6dc446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
Трамп дает ужин в Белом доме в честь Мухаммеда бен Салмана

Трамп дал торжественный ужин в Белом доме в честь кронпринца Саудовской Аравии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дает торжественный ужин в Белом доме в честь кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп встретил кронпринца красной ковровой дорожкой под тентом, так как в американской столице сейчас идет дождь. Несмотря на прохладную погоду, первая леди США Меланья поприветствовала наследного принца в вечернем платье с открытыми плечами.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями
Вчера, 22:20
Это уже второе посещение Белого дома за день кронцпринцем Саудовской Аравии, ранее он пробыл в резиденции президента США четыре часа. Стороны объявили о заключении ряда соглашений о сотрудничестве.
Как сообщает пресса, среди гостей торжественного ужина в Белом доме может быть известный футболист Криштиану Роналду, который выступает за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср".
Дональд Трамп и принц Саудовской Аравии в портретной галерее Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп провел экскурсию по Белому дому для принца Саудовской Аравии
Вчера, 21:53
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала