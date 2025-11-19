Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал общего для штатов регулирования подходов к BB - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/tramp-2055886349.html
Трамп потребовал общего для штатов регулирования подходов к BB
Трамп потребовал общего для штатов регулирования подходов к BB - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп потребовал общего для штатов регулирования подходов к BB
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал общего для штатов регулирования подходов к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы не... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T03:04:00+03:00
2025-11-19T03:04:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джордж вашингтон
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251019/tramp-2049169130.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джордж вашингтон, google
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джордж Вашингтон, Google
Трамп потребовал общего для штатов регулирования подходов к BB

Трамп потребовал не допустить, чтобы ИИ изображал Джорджа Вашингтона темнокожим

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал общего для штатов регулирования подходов к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы не допустить пропаганду либеральных идеологий, результатом которых становится изображение первого американского лидера Джорджа Вашингтона темнокожим.
"Некоторые штаты даже пытаются внедрить идеологию "разнообразия - инклюзивности - равенства" в модели ИИ, получается либеральный ИИ. Помните черного Джорджа Вашингтона. У нас должен быть один федеральный стандарт, вместо заплаток из своей законодательной регуляции в каждом из 50 штатов", - написал Трамп.
Он подчеркнул, что это нужно делать для защиты детей и предотвращения цензуры.
Трамп, вероятно, ссылался на историю 2024 года, когда пользователи программы Gemini от Google рассказывали, что она генерирует Вашингтона темнокожим.
ИИ-ролик, на котором Трамп обливает грязью протестующих с истребителя - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп опубликовал ИИ-ролик, на котором он обливает грязью протестующих
19 октября, 05:14
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжордж ВашингтонGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала