Трамп потребовал общего для штатов регулирования подходов к BB

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал общего для штатов регулирования подходов к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы не допустить пропаганду либеральных идеологий, результатом которых становится изображение первого американского лидера Джорджа Вашингтона темнокожим.
"Некоторые штаты даже пытаются внедрить идеологию "разнообразия - инклюзивности - равенства" в модели ИИ, получается либеральный ИИ. Помните черного Джорджа Вашингтона. У нас должен быть один федеральный стандарт, вместо заплаток из своей законодательной регуляции в каждом из 50 штатов", - написал Трамп.
Он подчеркнул, что это нужно делать для защиты детей и предотвращения цензуры.
Трамп, вероятно, ссылался на историю 2024 года, когда пользователи программы Gemini от Google рассказывали, что она генерирует Вашингтона темнокожим.