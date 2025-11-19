Рейтинг@Mail.ru
Трамп примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС до Рождества - РИА Новости, 19.11.2025
02:36 19.11.2025
Трамп примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС до Рождества
Трамп примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС до Рождества - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС до Рождества
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что президент Дональд Трамп до католического Рождества примет решение о кандидатуре на пост главы РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
скотт бессент
дональд трамп
федеральная резервная система сша
2025
в мире, сша, скотт бессент, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Трамп примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС до Рождества

Трамп до католического Рождества решит, кого хочет видеть на посту главы ФРС

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что президент Дональд Трамп до католического Рождества примет решение о кандидатуре на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) на смену Джеромму Пауэллу, срок полномочий которого истекает в мае.
"После Дня благодарения президент встретится с тремя кандидатами и ответ будет до Рождества", - сказал Бессент о ходе согласования кандидатур на пост руководителя банковского регулятора.
Паэулла Трамп критикует за темпы снижения ключевой ставки, называет опоздавшим и глупым, но отправить в отставку сразу, по собственному признанию, не решается. Советники указывают, что такое решение подорвало бы уверенность в независимости ФРС.
