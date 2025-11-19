https://ria.ru/20251119/tramp-2055883179.html
Трамп примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС до Рождества
Трамп примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС до Рождества - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС до Рождества
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что президент Дональд Трамп до католического Рождества примет решение о кандидатуре на пост главы РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:36:00+03:00
2025-11-19T02:36:00+03:00
2025-11-19T02:36:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
дональд трамп
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44187/84/441878411_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_22112538008814026b364d172671c774.jpg
https://ria.ru/20251119/bessent-2055883027.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44187/84/441878411_173:0:800:470_1920x0_80_0_0_4bddb41917dc9024d64b6bd37c3289f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, скотт бессент, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Трамп примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС до Рождества
Трамп до католического Рождества решит, кого хочет видеть на посту главы ФРС