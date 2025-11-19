Рейтинг@Mail.ru
Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии - РИА Новости, 19.11.2025
02:10 19.11.2025
Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии
Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая будущие поставки истребителей F-35, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 19.11.2025
2025
Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии

Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая F-35

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая будущие поставки истребителей F-35, сообщили в Белом доме.
Ранее американский лидер принял в Белом доме кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
"Президент Трамп одобрил крупный пакет по продажам средств обороны, включая будущие поставки F-35, что укрепляет оборонно-промышленную базу США и гарантирует, что Саудовская Аравия продолжит закупать американскую продукцию", - говорится в заявлении Белого дома.
Трамп также договорился, что Саудовская Аравия закупит почти 300 американских танков.
