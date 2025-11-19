https://ria.ru/20251119/tramp-2055880747.html
Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии
Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая будущие поставки истребителей F-35, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:10:00+03:00
2025-11-19T02:10:00+03:00
2025-11-19T02:10:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055842080_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fff9b37410679064345c967f34b227cd.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055857864.html
https://ria.ru/20251118/tramp-2055853063.html
саудовская аравия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055842080_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_f4217b1d92690de42da59bcb01d08113.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), f-35
В мире, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), F-35
Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии
Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая F-35